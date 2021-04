قومی اسمبلی کا اہم اجلاس ملتوی کردیا گیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی اسمبلی کا اجلاس 23 اپریل تک ملتوی کردیا گیا ہے۔

آج کا اجلاس اس حوالے سے اہم تھا کہ اجلاس میں فرانس میں سرکاری سرپرستی میں توہین رسالت کیخلاف فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کی قرارداد پیش کی گئی تھی۔ قرار داد پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی کی جانب سے پیش کی گئی ۔قرار داد کے حوالے سے مشترکہ کمیٹی تشکیل دینے کے رائے کو منظور کرلیا گیا ہے کمیٹی ایوان کی جانب سے متفقہ قرار داد پیش کرے گی۔ قرار داد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئندہ مظاہروں اور دھرنوں کے لیے ہر شہر میں جگہ مختص کردی جائے تاکہ سڑکیں بلاک ہونے سے شہریوں کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

قومی اسمبلی کا اجلاس اب 23 اپریل کو دن 11 بجے ہوگا۔

