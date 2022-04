کس درجہ یہاں عام ہوئی مرگِ تخیل کس درجہ یہاں عام ہوئی مرگِ تخیل

حضرتِ اقبال کی ایک غزل کا مطلع ہے:

ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے

واں کنڑ سب بلوریں ہیں یاں ایک پرانا مٹکا ہے

اقبال کی شاعری میں استعاراتی اسلوبِ بیان درجہء کمال تک پہنچا ہوا ہے۔ ان کا ایک اور شعر یہ بھی ہے:

شریعت کیوں گریباں گیر ہو ذوق تکلّم کی

چھپا جاتا ہوں اپنے دل کا مطلب استعارے میں

استعارہ کیا ہے اور تشبیہ کیا ہے اور ان کے درمیان امتیازی معانی کے قرینے کیا ہیں، یہ بحث خالصتاً ایک ادبی بحث ہے جو میرے آج کے اس کالم میں خارج از بحث ہے۔ آج کا کالم میرے لئے اس حوالے سے اہم ہے کہ میرے حلقہء افکار نے ایک نئی انگڑائی لے کر اپنے ماضی کو یاد کیا ہے۔ میرا موضوع تو اول روز سے دفاع اور عسکریات سے متعلق دوسرے ہزارہا مضامین و معاملات تھے۔ لیکن کبھی کبھی انسان اس گردشِ مدام سے گھبرا بھی جاتا ہے اور اپنے گرد و پیش بکھرے ہوئے حالات و واقعات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں بھی کچھ دنوں سے اس سیاسی ندی میں غوطہ زن ہو گیا تھا۔ لیکن جب سانس پھولی تو سطحِ آب پر ابھرنا پڑا اور خیال آیا کہ اپنے آس پاس کے اُس ماحول سے کیوں نہ بیگانگی اختیار کر لی جائے جس کو تبدیل کرنے کا کوئی ذرہ بھر اختیار بھی آپ کے پاس نہیں۔

جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کالم اگرچہ ایک ذاتی (Subjective) سرگرمی کا نام ہے لیکن اس کا مدعا قارئین کو اُن موضوعات کی انفرمیشن بہم پہنچانا ہوتا ہے جو قارئین کی اکثریت کی فکر سے تھوڑا سا باہر ہوتے ہیں …… دفاع، اقتصادیات اور بین الاقوامی سیاسیات کے موضوعات اور جیوملٹری افکار جو ان موضوعات کی چلمن سے جھانکتے ہیں وہ چونکہ ایک خاص طبقہء آبادی کی گرفت ہی میں آتے یا آ سکتے ہیں اسی لئے ان پر کالم آرائی کرنا میرے نزدیک اس طبقہء آبادی کے لئے ایک نئی انفرمیشن بن جاتا ہے اور یہی انفرمیشن ان کی ایجوکیشن کا سبب بھی بنتی ہے۔

لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اپنے قیام کے روز اول سے قیادت کے بحران کا شکار ہے۔ یہ بحران، مرورِ ایام (with the passage of time) بڑھتا چلا جاتا ہے اور آج جب یہ سطور لکھ رہا ہوں تو اس بحران میں پرلے درجے کی شدت آ چکی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا انجام کیا ہو گا لیکن تاریخ کا سبق یہ ہے کہ ایسی صورتِ حال، ٹوٹل تباہی کی طرف جاتی ہے۔ اس بات میں کیا شک ہے کہ قوم دوحصوں میں بٹ چکی ہے۔ یہ پاکستان کی غالب آبادی کی فکری تقسیم بھی ہے جو اندوہناک انجام کی خبر دے رہی ہے۔ اس کا انجام، کوئی لاکھ اس سے راہِ فرار اختیار کرنے کا درس دے، خانہ جنگی (civil war) کی طرف جا نکلا ہے۔ جب آپ اپنی آبادی کی اکثریت کو کسی ایک تصادی نکتے پر مرکوز کرکے موبلائز کرتے ہیں تو اس کی آخری منزل دھینگا مشتی، مار کٹائی اور خونریزی ہوا کرتی ہے۔

کل سابق وزیراعظم عمران خان کا لاہور میں جلسہ ء عام ہے اور اس میں عوام کے جذبات و احساسات کا کڑا امتحان ہوگا۔ پنجاب ویسے بھی جذباتی نوجوانوں (اور جواں فکر بوڑھوں) کی آماجگاہ ہے۔ کچھ روز پہلے اسلام آباد کے ہوٹل میریٹ میں ایک بزرگ پر جو تشدد کیا گیا، وہ کیمرے کی آنکھ سے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو گیا اور پھر مزید کچھ روز بعد دن دیہاڑے ایک بارونق آبادی میں ایک حاضر سروس آرمی آفیسر کو زد و کوب کرنا اُسی ”خانہ جنگی طوفان“ کی اولین لہریں ہیں جو اٹھنے والا اور گردابِ بلاخیز کی صورت اختیار کرنے والا ہے۔ اس گرداب میں کون لوگ بچ کر صحیح سلامت کنارے پر پہنچ پائیں گے اس کی خبر نہیں۔ قرائن بتا رہے ہیں کہ اس سٹرٹیجک اکھاڑ پچھاڑ کا آغاز ہونے والا ہے جو بیرونی طاقتوں کا ایجنڈا ہے۔ ہمیں اگرچہ بارہا بتایا گیا ہے کہ وہ بیرونی طاقتیں کون کون سی ہیں اور ان کا ایجنڈا کیا ہے لیکن ہم خواہی نخواہی اس تباہ کن جادۂ حیات پر گامزن ہیں جو بیرونی طاقتوں نے ہمارے لئے چاک آؤٹ (Chalk Out) کر رکھا ہے…… ایسی افراتفری ہی کے عالم میں فارسی کے ایک نہائت معروف غزل گو شاعر خواجہ حافظ نے کہا تھا:

دریں زمانہ رفیقے کہ خالی از خلل است

صحراحیء مئے ناب و سفینہء غزل است

(ترجمہ: اِس زمانے میں اگر کوئی دوست یار یا ہمدمِ دیرینہ خرابی سے خالی ہے تو وہ خالص شراب کی صراحی اور غزل کی کتاب ہے)

میں نے اسی لئے سطورِ بالا میں عرض کیا ہے کہ پاکستان کے جو چند اہلِ فکر و دانش کالم نگاری کے ذریعے عوام کی فکری پرورش اور تربیت (Training) کرتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ عوامی بہاؤ کس سمت جا رہا ہے۔ اگر اس بہاؤ میں شدت آ رہی ہے اور ان موجوں میں طوفان اٹھ رہے ہیں تو اہلِ فکر و دانش کو کالم نگاری کے موضوعات تبدیل کرنے پڑیں گے اور سیاسیات کی خارزار وادی سے باہر نکل کر خیاباں خیاباں ارم دیکھنا پڑے گا۔ خواجہ حافظ 1325ء میں شیراز (ایران) میں پیدا ہوئے اور 1390ء میں وہیں شیراز کے ایک سبزہ زار (گل گشتِ مصلیٰ) میں مدفون ہیں۔ راقم السطور کو ان کی آخری آرام گاہ میں حاضر ہونے کا موقع ملا تو یہ 1979ء کے اسلامی انقلاب سے پہلے کا زمانہ تھا۔ شیراز چونکہ ایرانین رائل آرمی کا آرمرڈ کور سنٹر بھی تھا اس لئے اس شہرِ دلنواز کی شاہراہوں پر M-48، M-64 اور دوسرے امریکی ٹینکوں کی قطاریں پارک کی ہوئی تھیں۔ امریکہ نے شاہ رضا شاہ پہلوی کو یہ ٹینک دے کر سارا ایرانی تیل ”نچوڑ“ لیا تھا۔ پاکستان کو بھی اِن ٹینکوں سے نوازا گیا اور ہمارے ٹی۔ 48پٹرول ٹینکوں کو ڈیزل ٹینکوں میں تبدیل کرنے کا پروگرام بنایا گیا جس سے پٹرول کی جگہ ڈیزل انجن لگانے سے خرچے میں کافی بچت ہوئی۔

ایران ایک ادب نواز قوم ہے۔ اردو، فارسی، انگریزی اور جرمن زبانوں میں حافظ شیراز کی غزلوں کا جواب نہیں بن سکا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے…… میں تو قارئین کو یہ بتا رہا ہوں کہ خواجہ حافظ کا دور بھی بہت پُرآشوب تھا، افراتفری اور طوائف الملوکی کا وہی عالم تھا جو آج پاکستان میں ہے۔ چنانچہ خواجہ کی اسی غزل کے چند دوسرے اشعار بھی دیکھ لیتے ہیں:

جریدہ رو کہ گزر گاہِ عافیت تنگ است

پیالہ گیر کہ عمرِ عزیز بے بدل است

(ترجمہ: تنہا چل کہ عافیت کا راستہ تنگ ہے اور پیالہ تھام کہ عمرِ عزیز کا کوئی بدل نہیں)

بچشمِ عقل ببیں درجہانِ پُرآشوب

جہان و کارِ جہاں بے ثبات و بے محل است

(ترجمہ: اس پُر فتن زمانہ کو عقل کی آنکھ سے دیکھ۔ کیونکہ دنیا اور اس کے سارے کام ناپائیدار اور بے محل ہیں)

اس قسم کے ادوار پہلے بھی دنیا بھر میں آتے رہے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد بھی اردو شاعری میں بہت سے شعراء نے جاری صورتِ حال سے متاثر ہو کر نظمیں اور غزلیں کہیں۔ خود حضرتِ اقبال کا دور بھی غلامانہ دور تھا۔ ان کے شاعری میں اپنے دور پر بھرپور شعری تبصرے ملتے ہیں۔ انہوں نے تو ”شاعرِ رنگیں نوا ہے دیدۂ بینائے قوم“ کہہ کر پورے معاشرے میں شاعر کے مقام کو متعین کر دیا تھا اور کہا تھا:

مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ

کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ

مقامِ تعجب ہے کہ آج موجودہ دورِ پُر فتن میں کسی شاعر کی آنکھ سے کوئی آنسو نہیں ٹپکتا۔ اقبال کے بعد دورِ حاضری کے بے بدل شاعر احمد فراز کی ساری شاعری علاماتی رمز و ایماء سے بھری پڑی ہے اور بعض غزلوں میں تو وہ کھل کر اپنے دور پر تنقید کرتے ہیں۔ لیکن کیا ان کے بعد دورِ موجود میں ایسا کوئی شاعر نہیں جو پاکستان کی جاری صورتِ حال پر منظوم تبصرہ کر سکے؟

کس درجہ یہاں عام ہوئی مرگِ تخیّل