مریم نواز نے کابینہ میں شامل خواتین کیلئے پیغام جاری کر دیا

لاہور (ویب ڈیسک) وزیراعظم شہباز شریف کی کابینہ میں شامل خواتین کے لیے مسلم لیگ( ن) کی نائب صدر مریم نواز نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق شہباز شریف کی کابینہ میں مریم اورنگزیب، شیری رحمان، شازیہ مری، حنا ربانی کھر اور ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا بھی شامل ہیں۔مسلم لیگ (ن )کی مرکزی رہنما نے خواتین وزراء کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ شاندار خواتین حکومت اور ملک کا چہرہ ہیں۔مریم نوازنے مزید کہا خواب ہے کہ خواتین پاکستان میں ہر شعبے میں ترقی کریں ، اس خواب کا آغاز اوپر سے کرنا ہوگا۔

Best wishes & more power to all these wonderful women as they become the face of the government & the country. Women excelling in every field in Pakistan is one of my biggest dreams and it has to start from the very top. Kion ke #HumPehchanPakistanKi ???????????? pic.twitter.com/Vpqrrpx8Rw