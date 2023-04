آخری ایرانی بادشاہ کے بیٹے کا اہلیہ سمیت اسرائیل کا دورہ, وزیراعظم سمیت اعلیٰ حکا م سے ملاقاتوں کا انکشاف

یروشلم (ویب ڈیسک) ایران کے آخری شاہ کے بیٹے رضا پہلوی نے اسرائیل کا دورہ کیا جہاں انہوں نے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقات کی۔

نجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کے مطابق قطر کی سرکاری نیوز ایجنسی الجزیرہ نے بتایا کہ ایران کے سابق بادشاہ مرحوم شاہ محمد رضا پہلوی کے بیٹے رضا پہلوی 1979 کے ایرانی انقلاب کے دوران ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ وہ کئی سالوں سے امریکہ میں مقیم ہیں اور خود کو جلاوطنی میں رہ رہے ایران کے اہم اپوزیشن رہنماؤں میں سے گردانتے ہیں تاہم دوسری جانب ایران کی اپوزیشن جماعتوں نے رضا پہلوی پر اور ان کے حامیوں پر سخت تنقید کی ہے اور ان کے والد شاہ محمد رضا کے دور میں ہونے والی انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزیوں اور اختلاف رائے کے جبر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی عوام صرف بادشاہت کی واپسی کے لیے اسلامی جمہوریہ کو ہٹانا کبھی قبول نہیں کریں گے۔

علاوہ ازیں رضا پہلوی کی اہلیہ یاسمین پہلوی نے بھی اسرائیلی دورے کے دوران ایک اسرائیلی خاتون فوجی اہلکار کی تصویر پوسٹ کی جس پر فارسی میں نعرہ zanzindagiazadi# (زن، زندگی، آزادی) لکھا ہوا تھا۔

The co-optation of the "Women, Life, Freedom" slogan internationally in one image.

Yasmine Pahlavi, Reza Pahlavi's wife, posting an Instagram story of a female IDF soldier during their visit to occupied East Jerusalem, with the hashtag #ZanZendegiAzadi (Women, Life, Freedom). pic.twitter.com/hntcLbuQ35