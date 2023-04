پاکستان میں چاند نظر آنے کا کتنے فیصد امکان ہے؟ سینئر صحافی نے بتا دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )عیدالفطر کا چاند دیکھنے کیلئے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کچھ دیر میں شروع ہونے جارہاہے تاہم سینئر صحافی کا کہناہے کہ آج پاکستان میں چاند نظر آنے کا امکان صفر ہے ۔

تفصیلات کے مطابق سینئر صحافی مظہر ارشد نے محکمہ موسمیات کے گراف شیئر کرتے ہوئے کہا کہ آج عید کا چاند نظر آنے کا امکان صفر ہے ،اس لیے عید الفطر ہفتے کے روز 22 اپریل کو ہو گی ، لیکن اگر کچھ لوگ اس معاملے پر تنازعہ کھڑا نہ کریں اور حکومت اس کے آگے جھک جائے ، لیکن چونکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں عید الفطر 22 اپریل کو ہو گی اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ اس مرتبہ کوئی تنازعہ کھڑا ہو سکتا ہے۔

0% chance of visibility of Chaand in Pakistan tonight. So Eid should be on Saturday (April 22) unless few people create a rift and Pakistan Govt succumb to it. But since most of the world is likely to do Eid on April 22 so don’t think there will be a rift this time. Let’s see! pic.twitter.com/XlIE3RcjXS