سیور فوڈز کے عملے کا ڈی جی ماحولیاتی تحفظ ایجنسی فرزانہ الطاف پر تشدد، #BoycottSavourFoods ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) اپنے مزیدار پلاﺅ کے حوالے سے مشہور ہوٹل ’ سیور فوڈز‘ کے عملے کی جانب سے خاتون سرکاری ملازم کو ٹیم سمیت ہراساں کیے جانے پر سوشل میڈیا پر کڑی تنقید کا سامنا ہے۔

پلاسٹک تھیلوں کے خلاف پابندی پر عملدرآمد نہ ہونے پر ڈائریکٹر جنرل پاکستان ماحولیاتی تحفظ ایجنسی فرزانہ الطاف جب اپنے عملے کے ہمراہ اسلام آباد کے معروف ہوٹل ’سیور‘ پہنچیں تو ہوٹل انتظامیہ نے ان کے عملے کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک اپناتے ہوئے انہیں دھکے دے کر باہر نکال دیا۔

سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ سیور فوڈز کے عملے نے نہ صرف میڈیا کے ساتھ بد تمیزی کی بلکہ فرزانہ الطاف کو بھی دھکے دیے۔

ویڈیو سامنے آنے کے بعد ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر شہباز گل نے ڈی سی اسلام آباد سے قانون کے مطابق کارروائی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اس طرح کی بدمعاشی کو برداشت نہیں کیا جاسکتا۔

Please act as per law @dcislamabad Such badmashi should not be tolerated. https://t.co/VsXmDQq7JR