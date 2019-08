حسن علی کی شادی کی تصاویر سامنے آگئیں ،دلہا دلہن کیسے لگ رہے تھے ؟آپ بھی دیکھیں

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باولر حسن علی کی شادی کی تصا ویر بھی سامنے آگئیں جس میں دولہا دلہن خوشگوار موڈ میں نظر آرہے ہیں ۔

More pics from Hassan's wedding ❤????✨

پاکستانی دلہا حسن علی اور بھارتی دلہن سمعیہ کی شادی کی تقریب دبئی کے ایک سیون سٹار ہوٹل میں ہوئی جس میں رشتے داروں، قریبی دوستوں نے شرکت کی جبکہ ساتھی کرکٹر شاداب خان بھی شریک تھے۔

حسن علی نے شاندار سیاہ شیروانی جبکہ ان کی اہلیہ نے قیمتی سرخ عروسی لباس زیب تن کیا۔کرکٹ کے میدانوں میں مخالف بیٹسمینوں کو دباو میں لانے والے حسن علی اپنی زندگی کے اس اہم موڑ پر خود کافی پریشر میں نظر آئے۔

#HassanAli with his Bride #SamyahKhan on Baraat #Happeningnow congratulations to @RealHa55an and #samyahkhan pic.twitter.com/doopYSxG6z