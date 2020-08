اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، مختلف شعبوں کے نئے تعینات شدہ سربراہان کیلئے تربیتی پروگرام شروع اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، مختلف شعبوں کے نئے تعینات شدہ سربراہان ...

چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور کی ہدایت پر کوالٹی انہانسمنٹ سیل نے یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات کے نئے تعینات شدہ سربراہان کے لیے تین روزہ تربیتی پروگرام کا آغاز کر دیا۔ اس تربیتی پروگرام میں 40سے زائد تدریسی شعبہ جات کے سربراہان شریک ہیں۔ حال ہی میں جامعہ میں فیکلٹیوں کی تعداد 7سے بڑھا کر 13اور شعبہ جات کی تعداد 48سے بڑھا کر 123کر دی گئی ہے۔نئے شعبہ جات میں تعینات ہونے والے سربراہوں کی استعداد ِ کار میں اضافے کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ فوکل پرسن پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد بزدار نے کہا کہ اُن کا شعبہ یونیورسٹی کی رینکنگ اور تعلیم وتحقیق کے معیار میں اضافے کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق اقدامات کر رہا ہے۔ انہوں نے شرکاء کو اُن کی ذمہ داریوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کوالٹی انہانسمنٹ سیل عبدالمنان خان نے تدریسی عمل کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے خصوصی لیکچر دیا۔ ڈپٹی رجسٹرار عرفان ہدایت نے سمسٹر کے قواعد وضوابط یونیورسٹی ایکٹ اور مختلف انتظامی فورمز کے بارے میں بات چیت کی۔ جبکہ میاں نجیب الدین اویسی نے وائس چانسلر کی یونیورسٹی کی ترقی کے لیے کاوشوں کو سراہا‘ صاحبزادہ میاں نجیب الدین اویسی چیئر مین سٹینڈنگ کمیٹی برائے وفاقی تعلیم وتربیت و رکن قومی اسمبلی نے وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب سے بات کی۔ اس موقع پر تعلیمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ میاں نجیب الدین اویسی نے وائس چانسلر کی یونیورسٹی کی ترقی کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ اس کے علاوہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور شعبہ مینجمنٹ اینڈ ایچ آر ایم، دی سکول آف بزنس، مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنسز کے پی ایچ ڈی سکالرشکیل سرور کے تحقیقی مقالے کا اوپن ڈیفنس21اگست 2020ء دوپہر 03:00بجے شعبہ فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز،بغداد الجدید کیمپس میں منعقد ہوگا۔ پی ایچ ڈی سکالراحمد شکیل سرور نے اپنا تحقیقی مقالہ بعنوان"Impact of High Performance Work Systems (HPWSs) on Faculty Productivity in Higher Education Sector of Pakistan"پروفیسر ڈاکٹر جواد اقبال، ڈین فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز، اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور کی زیر نگرانی مکمل کیاہے۔اس موقع پرڈاکٹر محمد ناظم، ہیڈ آف مینجمنٹ سائنسز، خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، رحیم یار اور ڈاکٹر محمد سہیل طاہر، اسسٹنٹ پروفیسر، کامسیٹس بطور بیرونی ممتحنین شرکت کریں گے۔ اساتذہ، طلبہ وطالبات اور ایم فل /پی ایچ ڈی سکالرزکو شرکت کی دعوت عام ہے۔

