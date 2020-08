میر حاصل بزنجو کا انتقال، وزیر اعظم عمران خان اور مریم نواز نے پیغام جاری کردیے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان نے نیشنل پارٹی کے سربراہ میر حاصل بزنجو کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔

وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ " وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان نے سینیٹر میر حاصل بزنجو کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ مرحوم کے پسماندگان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ پاک مرحوم کے درجات بلند فرمائیں. آمین"

دوسری جانب مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ "حاصل بزنجو صاحب کے انتقال کا سن کر بہت افسوس ہوا، وہ ان چند ایک قائدین میں سے تھے جن کا میں احترام کرتی تھی ۔ ان کی جمہوریت کیلئے جدوجہد ہمارے لیے ہمیشہ مینارہ نور رہے گی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔"

Extremely saddened to hear of Hasil Bazinjo Sb’s demise. He was one of the few political leaders that I truly revered & whose affection I was fortunate to have. His struggle for democracy will always be the guiding light for us. May Allah bless his soul. Ameen.