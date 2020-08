شیخ رشید کے ایک بیان نے بھارت میں تہلکہ مچادیا، بھارتی میڈیا "رونے" لگا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کے ایک بیان نے بھارتی میڈیا کی سٹی گم کردی۔

نجی ٹی وی سماء کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا تھا کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تو اس میں روایتی جنگ کی گنجائش کم ہوگی، یہ خونی، ایٹمی اور فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ پاکستان کے پاس پرفیکٹ ، کیلکولیٹڈ ہتھیار ہیں۔

شیخ رشید نے مزید کہا کہ پاکستان کے ہتھیار انڈیا کے مسلمانوں کو بچا کر نشانہ لگائیں گے، پاکستان آسام تک بھارت کو نشانہ بناسکتا ہے، پاکستان کے پاس روایتی جنگ کی گنجائش نہیں ہے اس لیے ہندوستان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوگا وہ ہوگا۔

شیخ رشید کا یہ بیان سامنے آنے کے بعد بھارتی میڈیا میں کہرام مچ گیا ہے۔ بھارتی ٹی وی چینل نیوز 18 نے شیخ رشید کے بیان کی یوں سرخی لگائی " اپنے بیانات کی وجہ سے اکثر سرخیوں میں رہنے والے پاکستان کے وزیر ریل شیخ رشید نے ہندوستان کے خلاف ایٹمی بم کا استعمال کرنے کی دھمکی دی ہے۔"

انڈیا ٹوڈے نے لکھا " ایک انٹرویو میں شیخ رشید نے تسلیم کیا ہے کہ انڈیا کی فوج روایتی جنگ میں پاکستان پر بھاری ہے، پاکستان چھوٹے ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔"

خیال رہے کہ اس سے قبل بھی شیخ رشید اکثر انڈین میڈیا کو مسالہ فراہم کرتے رہتے ہیں۔ گزشتہ سال فروری کی کشیدگی کے دوران شیخ رشید کا وہ بیان بہت مشہور ہوا تھا جس میں انہوں نے انڈین ٹی وی چینل پر کہا تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو انڈیا کے کسی مندر میں گھنٹی نہیں بجے گی اور نہ ہی گھاس اگے گی۔

Sheikh Rasheed and his discoveries. This time he's found a scientist who made a precision kafir bomb for India. pic.twitter.com/uozTBHPLM2