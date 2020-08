آرمی چیف کا میر حاصل بزنجو کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سینئر سیاستدان سینیٹر میر حاصل بزنجو کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے میر حاصل خان بزنجو کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اہلخانہ اور دوست احباب سے دلی تعزیت کی ہے۔ آرمی چیف نے کہا اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان کی روح کے درجات بلند فرمائے ۔

خیال رہے کہ سینیٹر میر حاصل بزنجو گزشتہ 6 ماہ سے پھیپھڑوں کے سرطان میں مبتلا تھے، انہیں طبیعت خراب ہونے پر آج (جمعرات کو) کراچی کے آغا خان ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا جہاں انہوں نے اپنی جان جانِ آفریں کے سپرد کردی۔

General Qamar Javed Bajwa, Chief of Army Staff (COAS) expresses grief and extends heartfelt condolences to the bereaved family and friends on sad demise of Mir Hasil Khan Bizenjo.

“May Allah bless the departed soul in eternal peace-Ameen”, COAS.