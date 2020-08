حسن علی کا شادی کی پہلی سالگرہ پر اہلیہ کیلئے محبت بھرا پیغام

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر حسن علی نے شادی کی پہلی سالگرہ پر اہلیہ سامعہ آرزو کے ساتھ فوٹو شوٹ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے اہلیہ کیلئے محبت بھرا پیغام شیئر کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق حسن علی نے اہلیہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ’تمہارے ساتھ گزارا ہوا ہرلمحہ انمول ہے، اللہ پاک ہمیشہ اپنی رحمت فرماتا رہے۔‘ حسن علی کی شادی کی پہلی سالگرہ کے خصوصی فوٹو شوٹ کی تصویریں سوشل میڈیا سائٹس پر تیزی سے وائرل ہورہی ہیں۔

آل راﺅنڈر محمد حفیظ نے حسن علی کی تصویروں پر ردعمل دیتے ہوئے سپر سٹار کہا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا جبکہ دیگر ساتھی کرکٹرز سمیت مداحوں کی جانب سے بھی پسندیدہ جوڑی کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا جارہا ہے۔

Alhamdulillah for our 1st wedding anniversary❤️

Every moment spent with you is priceless. Allah paak hamesha apni rahmat farmata rahay Aameen. pic.twitter.com/ntmLLmtjcU