وزیراعظم عمران خا ن کا ایئرلفٹ کمپنی میں غیرملکی سرمایہ کاری کا خیرمقدم

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم عمران خا ن نے ایئرلفٹ کمپنی میں غیرملکی سرمایہ کاری کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت سرمایہ کاروں کے لئے مواقع کی فراہمی کے لئے پرعزم ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ایئرلفٹ کمپنی پاکستانی نوجوانوں کی جانب سے بنائی گئی جس میں85 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی جارہی ہے ۔

عمرا ن خان نے مزید کہا کہ پاکستان میں بڑی صلاحیت ہے اور سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجو دہیں۔

We welcome the recent investment of 85 Million USD by leading VCs of the world in Airlift, a company led by young Pakistanis. Pakistan has huge potential and we are open for business. My govt is fully committed to creating opportunities.