حکومت کا کانسٹیبل جمال کلہوڑو کو یوم پاکستان پر اعزاز دینے کا اعلان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وفاقی حکومت نے سندھ پولیس کے کانسٹیبل جمال کلہوڑو کو یوم پاکستان کے موقع پر اعزاز دینے کا اعلان کردیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ فرائض کی ادائیگی کے جذبے سے سرشارکانسٹیبل جمال کلہوڑو کو23مارچ پر اعزازسے نوازاجائے گا۔

عمران خان نے اپنے پیغام میں سورہ الماعدہ کی ایک آیت کا حوالہ بھی دیا کہ اگر کسی نے ایک شخص کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔

We have decided to honour Constable Jamal Kalhoro on Pakistan Day 23rd March for dedication to duty. “If anyone saves a life, it shall be as though he had saved the lives of all mankind.” --- Surah Al-Mai’dah [5:32]