کابل میں پھنسے مزید 20 پاکستانیوں کو وطن پہنچادیا گیا

کابل (ویب ڈیسک) کابل میں پھنسے مزید 20 پاکستانیوں کو بحفاظت پاکستان پہنچا دیا گیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ کابل سے خواتین اور بچوں سمیت مزید 20 پاکستانیوں کو براستہ طورخم وطن پہنچادیا گیا ہے جب کہ پاکستانی سفارتخانے کے دو افسران نے بحفاظت سرحد عبورکرنے میں معاونت کی۔

Today Embassy of Pakistan Kabul sent another 20 Pakistanis including women & children from Kabul to Pakistan via Torkham. Two Embassy officials helped them cross into Pakistan in a safe manner. @SMQureshiPTI @fawadchaudhry @ForeignOfficePk @FMPublicDiploPK @PakinAfg