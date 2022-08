انجری کے باعث ایشیا کپ سے باہر ہونے کے بعد شاہین آفریدی کا بیان سامنے آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) انجری کے باعث ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ سے باہر ہونے پر قومی ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین آفریدی کا بیان سامنے آگیا۔

ٹوئٹر پر ایک پوسٹ میں شاہین آفریدی کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم کا ہر کھلاڑی میچ ونر ہے، ایشیا کپ کے لیے میری نیک خواہشات ٹیم کے ساتھ ہیں۔

فاسٹ بولر کا کہنا تھا کہ مداحوں سے کہوں گا کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میں جلد واپس آؤں گا۔واضح رہے کہ فاسٹ بولر شاہین آفریدی گھٹنے میں انجری کے باعث اے سی سی ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ اور انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز سے باہر ہو گئے ہیں۔

Every player of our playing 11 is a match winner. Wishing my team the best of luck for upcoming Asia Cup.

To the fans, keep me in your prayers for my quick recovery. I'll be back soon Inshallah pic.twitter.com/jW9gGpWWQX