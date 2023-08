گجرات کا بیت الحکمت،المیر لائبریری و مرکز تحقیق و تالیف گجرات کا بیت الحکمت،المیر لائبریری و مرکز تحقیق و تالیف

لائبریریوں کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی تہذیبِ انسانی۔ اوراقِ تاریخ شاہد ہیں کہ قوموں کے عروج و زوال میں کتب خانوں کا کردار کلیدی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ٹیکسلا میں قدیم ترین لائبریری کے آثار ملتے ہیں۔ یونان میں سقراط یا ارسطو کے ذاتی کتب خانے ہوں یا قدیم مصر کی عبادت گاہوں میں کتب کی موجودگی، آشور بنی پال کی نینوا کے مقام پر دو لاکھ تیس ہزار مٹی کی الواح پر مشتمل لائبریری ہو جسے پہلا عوامی کتب خانہ بھی کہا جاتا ہے یا قبل مسیح اسکندریہ کا پہلا منظم کتب خانہ ،جس کا قیام (323) قبل مسیح مصر میں عمل میں آیا تھا یا پھر پرگامم کا عظیم کتب خانہ اور پھر قرونِ وسطیٰ کے شاندار اسلامی کتب خانے، سب علم کے میناروں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آٹھویں صدی میں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بیت الحکمت کو شہرتِ عام ہوئی ۔یہ اس کی ذاتی لائبریری کے طور پر قائم ہوئی لیکن 30 سال بعد اسے ایک عوامی اکیڈمی بنا دیا گیا۔بدقسمتی سے اسے 13 ویں صدی میں منگولوں نے تباہ کر دیا تھا۔مسلمانوں کے عہد ِعروج میں مساجد و مدارس ہی نہیں گھروں کے طاق بھی کتابوں سے سجے رہتے تھے۔ بغداد اور اندلس کے گلی محلوں میں کتب فروشوں کی دکانیں عام تھیں، نیز سرکاری اور نجی لائبریریوں کی بھی بھرمار تھی۔ بلا شبہ قومیں کتب خانوں سے بنتی ہیں، جس طرح ہوا اور پانی کے بغیر جینا ممکن نہیں، اسی طرح کتابوں کے بغیر انسانی بقا اور ارتقا محال ہے۔ اسی لیے مغربی دانشور Norman Cousins نے کہا تھا :

"A library is the delivery room for the birth of ideas, a place where history comes to life"

زندگی میں کتب خانے کتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اس کا احساس مجھے اس وقت شدت سے ہوا جب مجھے 1999ءمیں اپنے تحقیقی مقالے کے مواد کے حصول کے لیے ہمدرد یونیورسٹی کے مدینة الحکمت کراچی جانے اور اس سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ میں نے اپنے قیام کے دوران بار بار حکیم محمد سعید مرحوم کی قبر پر فاتحہ خوانی اور خصوصی دعائے مغفرت کی جنہوں نے یہ مدینة الحکمت آباد کیا تھا۔ وہاں جا کر مجھے گجرات کے بیت الحکمت کی اہمیت و کردار کا شدید احساس ہوا ۔کراچی سے واپسی پر میرے خوشگوار تجربے کا احیائے نو اس وقت ہوا جب میں علم و تحقیق کے حوالے سے المیر ٹرسٹ لائبریری پہنچا۔ مجھے گجرات کی تاریخ پر اپنے مقالے کے سلسلے میں چند کتب مطلوب تھیں۔ میں نے گجرات کے کتاب دوست دانشور عارف علی میر ایڈووکیٹ سے فون پر رابطہ کیا تو کمال شفقت اور محبت سے انہوں نے لائبریری کے در کھلے ہونے کی نوید دی۔ میں اگلے روز طے شدہ وقت پر عارف میر صاحب کے گھر میں قائم المیر ٹرسٹ لائبریری واقع میر سٹریٹ بھمبر روڈ گجرات پہنچا تو انہوں نے نہ صرف خوش دلی سے جی آیاں نوں کہا بلکہ بجلی بند ہونے کی وجہ سے گھر کے لان میں ہی بٹھا لیا کہ بجلی آنے تک گپ شپ لگاتے ہیں۔دورانِ گفتگو ان سے کتب اور کتب خانوں کے حوالے سے گفتگو کا موقع مل گیا۔ میر صاحب وسیع القلب اور اعلیٰ ظرف کے انسان ہیں، انہوں نے نہ صرف علم کے موتی بہائے بلکہ اسی دوران پرتکلف چائے سے تواضع بھی کی معلوم ہوا کہ عارف علی میر کا تعلق جلالپور جٹاں کے کشمیری گھرانے سے ہے اور وہ علم پرور غضنفر حسین میر کے لخت ِجگر اور علم دوست اعجاز حسین میر کے بھتیجے ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں بساط بھر حصہ لیا۔ عارف علی میر کو کتاب دوستی، تفکر و تدبر اور پاکستانیت اپنے آباءسے ورثے میں ملی ہیں۔ جنوری1996ءمیں غضنفر حسین میر کی وفات کے بعد ان کے ایصالِ ثواب کے لیے ختم شریف کی محفلیں سجانے کی بجائے عارف علی میر نے آباءکے ایصالِ ثواب کے لیے کتاب دوستی کا چراغ روشن کیا۔ عارف میر کے والد جناب غضنفر حسین میر کے انتقال کے بعد زمیندار کالج کے انگریزی ادب و زبان کے ہر دلعزیز استاد پروفیسر حامد حسین سید اور پنجابی زبان و ادب کے عالمی شہرت یافتہ محقق، نقاد، شاعر اور قلمکار شریف کنجاہی مسلسل چالیس روز پرسہ دینے کے لیے عارف میر کے پاس آتے رہے اور انہیں ختم کی محفل جیسی رسوم پر خرچ کرنے کی بجائے والد مرحوم کی یاد میں لائبریری کے قیام کے لیے قائل کرتے رہے۔کم و بیش چالیس روزہ فکری چلہ کاٹنے کے بعد انہوں نے عارف میر کو قائل کر لیا کہ والد ِمحترم کے ایصالِ ثواب کے لیے سب سے مستحسن عمل یہ ہے کہ غالب و میر کے عاشق غضنفر حسین میر کی علم دوستی کو کتاب دوستی کی تحریک میں بدل کر صدقہ¿ جاریہ کا روپ دے دیا جائے۔ وضع دار اور کتاب دوست عارف میر کے دل میں اس بات نے گھر کر لیا۔ عارف میر کا وصفِ خاص ہے کہ جس کام کی وہ ٹھان لیں اسے پورا کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے؛چنانچہ 1996ءمیں ہی ”المیر ٹرسٹ لائبریری مرکز تحقیق و تالیف“(بیادِ اعجاز حسین میر و غضنفر حسین میر) کا قیام عمل لایا گیا۔اس کی بنیاد عارف میر کی والدہ محترمہ رقیہ بیگم صاحبہ نے اپنے دست ِمبارک سے رکھی ۔لائبریری کے روحِ رواں عارف علی میر نگرانِ اعلیٰ چن لیے گئے۔اس مرکز تحقیق نے غضنفر حسین میر کی پہلی برسی پر دعائے مغفرت کا اہتمام کیا اور لنگر کے طور پر 29 جنوری 1997ءکو پہلی کتاب کلامِ حق الحیات شائع کر کے دعائے خیروبرکت کے لیے شرکاءکو کتاب ،لائبریوں اوراہلِ علم دوستوں میں مفت تقسیم کی۔اسی روز طے ہوا کہ یہ مرکز ہر سال کم از کم ایک کتاب ضرور شائع کرے گا اوربلا قیمت بانٹے گا۔اس نیک کام نے لائبریری کے خواب کو حقیقت کا روپ دے دیا۔ اس موقع پر حامد حسن سید و دیگر نے ٹرسٹ کی لائبریری کے لیے کتب عطیہ کیں اور میر صاحب کی رہائش گاہ سے ملحقہ کھلی جگہ ہونے پر وہاں لائبریری کے قیام کا مشورہ دے ڈالا۔ جناب شریف کنجاہی نے ترغیب دی کہ عارف علی میر ایڈووکیٹ اپنی اکلوتی مہنگی گاڑی فروخت کر کے لائبریری کی تعمیر کا سلسلہ شروع کریں۔ اس طرح عارف میر نے اپنی گاڑی فروخت کر کے لائبریری کی تعمیر کا آغاز کیا اور وسیع مطالعہ کے حامل ادب شناس پروفیسر حامد حسن سید کو المیر ٹرسٹ کا پہلا سرپرست چن لیا گیا۔ حامد حسن سید کی وفات کے بعد محترم شریف کنجاہی سرپرست بنے۔اسی دوران شریف کنجاہی کی ذاتی کتب کا ذخیرہ بھی المیر لائبریری کا حصہ بن گیا۔ ان کے انتقال کے بعد پروفیسر ڈاکٹر پیر نصیر الدولہ سرپرست بنے۔ پھر پروفیسر وسیم بیگ مرزا سرپرست رہے ۔آج کل پروفیسر کلیم احسان بٹ اس لائبریری و مرکز کے سرپرست ہیں،تاہم اس ٹرسٹ کی روحِ رواں شخصیت شروع دن سے ہی عارف علی میر رہے ۔ان کی شبانہ روز کاوشوں اور محبت و لگن سے المیر ٹرسٹ لائبریری آج گجرات والوں کے لیے علم و ادب کا نعمت کدہ بن چکی ہے۔ یہ محض لائبریری نہیں، بلکہ کتب بینی کے فروغ کی جامع تحریک کا درجہ رکھتی ہے۔ لائبریری میں 25 ہزار سے زیادہ کتب کا ذخیرہ موجود ہے نادر و نایاب مخطوطے ، جرائد و رسائل کی فائلیں، شریف کنجاہی سمیت چند مخصوص گوشے بھی محققین کو دعوت تحقیق وتالیف و تحریر دیتے ہیں۔

ابتدا میں یہاں روزانہ بعد از نمازِ عصر علمی و ادبی محفل سجنے لگی ،ساتھ ہی ہفتہ وار " اتواری اکٹھ " کی روایت ڈالی گئی جس میں سخنوروں کی بستی کے نامورانِ شعر و ادب اور تنقید و تحقیق کے حاملین شرکت کرتے ہیں۔جناب عارف علی میر کی فراخدلانہ میزبانی ، اور ڈاکٹر رستم عباس میر کے حسنِ انتظام کی بدولت 27 سال سے یہ ”اتواری اکٹھ“ تسلسل اور ادبی و فکری آب و تاب سے جاری وساری ہے۔پروفیسر مسعود ہاشمی ، افتخار بھٹہ، منیرالحق کعبی ، علی اکرم شاہ محمود اسیر ، اصغر علی گھرال ، ڈاکٹر مظفر حسن ملک ، ڈاکٹر منیر احمد سلیچ ، قلب حسین وڑائچ ،ڈاکٹر مشاہد رضا، عنایت حسین بھٹی، انور سلیم کنجاہی ، م م تبسم کاشمیری، مقصود الہٰی شیخ، چوہدری شاہد حمید وڑائچ، ندیم اللہ ایڈووکیٹ، رائے زاہد حسین جرال ، رائے فصیح اللہ جرال ، سکندر ریاض چوہان ، چودھری اسماعیل چیچی ، پروفیسر شیخ عبدالرشید ، ڈاکٹر وسیم رضا گردیزی ، نومی چودھری ، نعمان احمد، خاور شہزاد ایڈووکیٹ ، ملک شعیب ، احسان فیصل کنجاہی ، صدیق مجاہد ، اشرف نازک کنجاہی ، منیر چشتی کنجاہی، افتخار وڑائچ کالروی ، اور شاہد گلزار جیسے نامور لوگ ”اتواری اکٹھ“ کی روایت کے علمبردار رہے ہیں۔ان شرکاءمیں سے زیادہ تر کی علمی کاوشیں شائع ہوچکی ہیں اور ہنوزتحقیق وتالیف جاری ہے ۔ آج کل بھی یہ ”اتواری اکٹھ“ باقاعدگی سے منعقد ہوتا ہے اور اس بیٹھک میں سخن شناسی کے سارے رنگ جگمگاتے ہیں۔اس اکٹھ کی روایت کے باعث ہی یہ صحیح معنوں میں مرکز تحقیق و تالیف بن چکا ہے۔ ایک طرف اس لائبریری میں زیادہ تر کتب ریفرنس بکس کا درجہ رکھتی ہیںتویہیں پر ادب، تاریخ، سیاست، معاشرت، معیشت تصوف بالخصوص تقابل ادیان کے موضوعات کا احاطہ کرنے والی کتب بھی نمایاں ہیں۔

المیر ٹرسٹ لائبریری میں نہ صرف کتب کا وسیع ذخیرہ موجود ہے بلکہ لائبریری کی تنظیم اور تزئین و آرائش بھی دیدہ زیب ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کتب خانہ جس ٹرسٹ کے زیر انتظام ہے اسے صرف اور صرف عارف علی میر کے خاندان کی سرپرستی حاصل ہے،کسی اور ذریعے سے فنڈز اکٹھے نہیں کیے جاتے۔صرف کتب کا عطیہ وصول کیا جاتا ہے۔اس لائبریری کی ممبر شپ فیس بھی نہیں رکھی گئی۔ کوئی بھی علم کا پیاسا، خواہشمند جب چاہے، جتنا چاہے استفادہ کر سکتا ہے، نیز اسے عارف علی میر کی ہنس مکھ شخصیت کی میزبانی کا اضافی بونس مل جائے گا۔ یہ مرکز تحقیق و تالیف اب تک مختلف موضوعات پر60 سے زائد کتب شائع کرکے مفت تقسیم چکا ہے۔ اس مرکز تحقیق و تالیف کے زیر اہتمام چھپنے والی کتب پر قیمت درج ہی نہیں ہوتی بلکہ قیمت کی جگہ دعائے خیر و برکت لکھا ہوتاہے۔ آج کے مادی دور میں یہ کام کسی جہاد سے کم نہیں۔ کتابیں بھی عام نہیں بلکہ تحقیقی و تخلیقی شائع کی جاتی ہیں۔ میر صاحب کی قلبی آرزو ہے کہ وہ کم از کم 100کتب کی اشاعت و مفت تقسیم کا ہدف اپنی زندگی میں پورا کرلیں۔عارف علی میر اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے کتاب دوستی کا ذوق اپنے اہلِ خانہ بالخصوص بچوں میں بھی منتقل کر دیا ہے۔ان کی نورِ چشم صبح میر کی کتب دیکھ کر تسلی ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ عارف میر نے جس طرح پروفیسر نگہت میر، ڈاکٹر رستم عباس میر ،مصطفی میراور دوسرے بچوں کو لائبریری کے معاملات میں شریک کیا ہے اور ان میں ادب کا ذوق، تاریخ کا شوق، مطالعے کی لگن ، ادب دوستی و ادیب پروری کا جذبہ بھی پیدا کیا ہے وہ قابل رشک و تحسین ہے۔ اسی وجہ سے ہر کوئی مطمئن ہے کہ علم دوستی کی یہ تحریک اگلی نسل بھی اسی طرح جاری و ساری رکھے گی۔

المیر ٹرسٹ لائبریری اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ فردِ واحد نے لگن اور محبت سے ایک تنظیم، تحریک اور ادارے کا کام کر کے قومی فریضہ بحسن و خوبی انجام دیا ہے۔ غیر سرکاری طور پر چلائی جانے والی یہ لائبریری ارباب ِاقتدار و اختیار کی نظر کرم کی بھی حقدار ہے۔ سرکار بالخصوص ضلعی انتظامیہ اس نیک کام کومزید آگے بڑھانے کے لیے اپنا حصہ ڈال سکتی ہے۔ گجرات و گرد و نواح میں موجود نجی لائبریریوں کے حاملین اگر اپنی زندگی میں ہی اپنا اپنا علمی ذخیرہ محفوظ کرنے اور رکھنے کے لیے المیر ٹرسٹ لائبریری کو عطیہ کر دیں تو یہ حقیقی کارِ خیر ہو گا۔ بصو رتِ دیگر گجرات و نواح کے کئی کتاب دوستوں کے ورثا نے ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی جو حشر کتب کے ذخیروں کا کیا، یعنی اپنے آباءکی محبت سے جمع کی ہوئی کتب کو ردی میں بیچ ڈالایا جلا دیا گیا، ایسے اعمال سے کئی نایاب نجی کتب خانے ضائع ہو گئے۔ ویسے بھی کتابوں سے محبت کرنے والوں کے ذاتی کتب خانے اور کولیکشنز ان کی نا اہل اولاد کی میراث نہیں ہوتے بلکہ المیر لائبریری جیسے کتب خانے ہی ان کے حقدار ہوتے ہیں۔

میں نے بیت الحکمت بغداد بارے پڑھا، مدینة الحکمہ کراچی دیکھا اور گجرات کے بیت الحکمت المیر ٹرسٹ لائبریری سے مستفید ہوا۔ استفادہ کر کے دل خوش ہوا اور دل کی گہرائیوں سے ہمیشہ دعا نکلی کہ پروردگار عارف علی میر کو اس کارِ خیر کا اجر ِعظیم عطا کرے۔ ان کے بیت الحکمت میں نہ صرف کتب جمع ہیں بلکہ کتب کی فی سبیل اللہ اشاعت و تقسیم کی تحریک بھی جاری ہے۔ اس سے بڑھ کر ہفتہ وار محفل ِنقد و نظر، علمی و ادبی سیمینارز اور تقریبات کا اہتمام بھی شوق سے کیا جاتا ہے۔ اس تناظر میں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ عارف میر گجرات میں ایک شخص یا ادارہ نہیں، بلکہ کتاب دوستی کی پوری تحریک کا نام بن چکا ہے۔ یہ تحریک محض ایک کتب خانے کی حامل نہیں بلکہ قومی بیداری کے فکری جہاد کا عظیم کارنامہ انجام دے رہی ہے۔ اس لائبریری کی ڈیڑھ عشرے سے زیادہ کی کارکردگی دیکھ کر Courtney Milan کی یہ بات یاد آتی ہے :

"Libraries are the future of reading"