فیفا ویمن ورلڈ کپ فائنل: انگلینڈ کو شکست ,اسپین پہلی مرتبہ ورلڈ چیمپئن بن گیا

سڈنی (ڈیلی پاکستان آن لائن)نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی مشترکہ میزبانی میں منعقدہ فیفا ویمن ورلڈ کپ فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد اسپین کی ٹیم نے انگلینڈ کی ٹیم کو 0-1 سے شکست دیکر پہلی مرتبہ عالمی چیمپئن کا تاج اپنے نام کر لیا۔میچ کا آغاز انتہائی تیز رفتاری سے ہوا، انگلینڈ نے چوتھے منٹ میں اسپین کے گول پر حملہ کیا لیکن کامیابی نہیں ملی۔میچ کا پہلا گول29 ویں منٹ میں اسپین کی اولگا کارمونا نے کال ڈینٹی کے خوبصوت پاس پر کئی کھلاڑیوں کو ڈاج دیتے ہوئے کیا، پہلے ہاف کےاختتام پر اسپین کو 0-1 کی برتری حاصل تھی۔

A beautiful finish from Carmona to win it! ????????@xero | #FIFAWWC pic.twitter.com/tYJsjHbhWf