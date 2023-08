سیاسی رہنماکےمنہ پر سیاہی پھینک دی گئی

موو (ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی ریاست یوپی میں انتخابی مہم کے دوران بی جے پی امیدوار دارا سنگھ کے منہ پر سیاہی پھینک دی گئی۔وہ اتر پردیش کے ضلع موو کے ایک قصبے میں پہنچے اور انہوں نے ابھی اپنی مہم چلانا شروع کی ہی تھی کہ اس دوران ایک شخص نے ان پر سیاہی پھینک دی۔

بھارتی سیاستدان دارا سنگھ چوہان نے 2022 میں سماج وادی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن جیتا تھا لیکن انہوں نے اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا اور اسی سیٹ سے بی جے پی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔دارا سنگھ کو سماج وادی پارٹی کو چھوڑ کر بی جے پی کی طرف سے الیکشن لڑنے پر عوامی غصے کا سامنا ہے، جس کے باعث ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔

واقعے کے بعد وہ انتخابی مہم ادھوری چھوڑ کر روانہ ہوگئے تھے جبکہ ان پر سیاہی پھینکے والا شخص بھی فرار ہوگیا، پولیس کی جانب سے اس کی تلاش جاری ہے۔بی جے پی امیدوار پر حملے کے دوران اہلکار بھی موجود تھے، لیکن سیاہی پھینکنے والا شخص ان کی موجودگی میں فرار ہوگیا اور موقع پر موجود لوگوں نے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کردی ہے۔بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے اس واقعے کا الزام سماج وادی پارٹی پر لگایا گیا ہے۔

یاد رہے کہ گھوسی اسمبلی کی سیٹ پر ضمنی انتخاب 5 ستمبر کو ہوگا۔

Public anger against BJP increasing day by bay.



Ink was thrown at BJP candidate from Ghosi Dara Singh Chauhan during the Ghosi by-election campaign.



Opposition must manage to tap into public anger against BJP pic.twitter.com/h3s0K5g5Dk