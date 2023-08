خزانے سے بھرےپراسرار طیارے کی جنوبی افریقی ملک میں لینڈنگ نے کھلبلی مچادی

لوساکا (ڈیلی پاکستان آن لائن)اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ زامبیا میں لاکھوں ڈالرز نقدی اور 100کلو سے زائد سونے سے بھرے ایک پراسرار جہاز نے لینڈنگ کی ہے۔جنوبی افریقی ملک زامبیا کے ڈرگ انفورسمنٹ کمیشن نے 14 اگست کو دارالحکومت لوساکا کے قریب کینتھ کونڈا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک طیارے کو روکا۔حکام نے تلاشی لی تو طیارے سے 5 لاکھ 97 ہزار 700 ڈالرز نقد، پانچ پستول، سات میگزین، گولہ بارود کے 126 راؤنڈ، 127.7 کلو گرام وزنی مشتبہ سونے کے 602 ٹکڑے اور سونے کی پیمائش کا سامان ملا۔تاہم بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ٹکڑے خالص سونا نہیں تھے، ان میں زنک، تانبے اور نکل کی آمیزش تھی۔

کمیشن نے بعد ازاں اعلان کیا کہ اس نے خطرناک سامان رکھنے کے الزام میں 10 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں ایک زامبین، ایک ہسپانوی، ایک ڈچ ، ایک لیٹوین اور چھ مصری شہری شامل ہیں۔

اس پراسرار طیارے نے مصر میں ایک شور پیدا کردیا ہے اور بہت سے لوگوں نے اسے مصری معیشت کی مسلسل کمزوری کا ایک حصہ بیان کیا ہے۔یہ اب تک مصری سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ گردش کرنے والی کہانی بن چکی ہے، لیکن مقامی حکام نے مقامی میڈیا کے ذریعے اس کی اشاعت پر پابندی عائد کر دی ہے۔

سرکاری میڈیا مڈل ایسٹ نیوز ایجنسی نے طیارے کے ساتھ ریاست کے کسی بھی تعلق سے انکار کیا ہے۔

