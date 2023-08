اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) فیصل آباد کی تحصیل جڑانوالہ میں مسیحی آبادی اورعبادتگاہوں کو نقصان پہنچانے پر ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کی جانب سے بھی اظہار افسوس کیا گیا ہے،سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر جاری بیان میں ان کا کہنا ہے کہ جڑانوالہ واقعہ نے پاکستان بھر کے مسیحیوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی،سانحہ جڑانوالہ ایک افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ ہے جس نے پاکستان بھر کے مسیحیوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ پاکستان کی قیادت اور پورے پاکستانی معاشرے کی جانب سے اس واقعے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ایسی عدم برداشت اور پرتشدد کارروائیاں پاکستانی معاشرے کے اخلاق کے لیے ناقابل قبول ہیں۔

حکومت اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے گی جب تک ان مذموم کارروائیوں کے ذمہ داروں کو پکڑ کر انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا۔اس واقعے نے پاکستان میں رواداری اور باہمی احترام اور افہام و تفہیم کے بین المذاہب مکالمے کو بھی زندہ کیا ہے۔

