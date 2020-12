”بھارت نے غلطی کی تو بھرپور جواب دیں گے“ وزیر اعظم عمران خان نے مودی سرکار کو واضح کردیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیراعظم عمران خان نےایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کیخلاف فالس فلیگ آپریشن کرنے کی جسارت کی تو منہ توڑ جواب دیا جائیگا،بھارت معاشی بدحالی، کسان احتجاج اور عالمی وبا کورونا وائرس سے نمٹنے میں ناکامی جیسے مسائل کا شکار ہے، اس لئے مسائل سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے بیا ن میں وزیر اعظم عمران خان نے کہاکہ بھارت اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کیلئے پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کرسکتا ہے، عالمی برادری کو فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے متنبہ کرتے ہیں،بھارت کی مبصر مشن کی گاڑی پر فائرنگ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے،بھارت نے اقوام متحدہ کے نشان اور نیلے جھنڈے کے باوجود گاڑی کو نشانہ بنایا، پاکستان بھارت کے اس رویے کی مذمت کرتا ہے۔

وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت معاشی بدحالی، کسان احتجاج اور عالمی وبا کورونا وائرس سے نمٹنے میں ناکامی جیسے مسائل کا شکار ہے، اس لئے وہ ان مسائل سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔عمران خان نے لائن آف کنٹرل کی صورتحال پر دنیا کی توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا کہ 2020ء میں بھارت نے ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر جنگ بندی معاہدے کی 3 ہزار بارخلاف ورزی کی، شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ سے 92 خواتین اور 68 بچوں سمیت 276 افراد شہید ہوئے۔

I am making absolutely clear to the int community that if India was to be reckless enough to conduct a false flag operation against Pakistan, it would confront a strong national Pakistani resolve & be given a befitting response at all levels of the threat. Make no mistake.