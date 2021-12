 اے بی ڈویلیئرز نے بھی کرپٹو کرنسی کی دنیا میں دلچسپی لینا شروع کردی ، مداحوں کے لیے حیران کن خبر آگئی

کیپ ٹاون(ڈیلی پاکستان آن لائن) جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کے سابق سٹار بلے باز اے بی ڈویلیئرز نے بھی کرپٹو کی دنیا میں دلچسپی لینا شروع کردی ۔

تفصیل کے مطابق اے بی ڈویلیئرز نے پوری دنیا میں اپنے بلے بازی کا لوہا منواکرحال ہی میں تمام طرز کی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا ۔ اب وہ کرپٹو اور این ایف ٹی کی دنیا میں دلچسپی لے رہے ہیں اور اس حوالے سے اکثر ہی ٹوئٹ بھی کرتے رہتے ہیں ۔اے بی ڈویلیئرز نے کرپٹو کرنسی XRP پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ۔ مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک صارف نے XRP کو ائن کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا تو کرپٹو کرنسی کے مبصر نے سوال کیا کہ کیا XRPابھی تک موجود ہے؟ اس پر اے بی ڈویلیئرز نے رد عمل دیتے ہوئے ہنسنے والا ایموجی شیئر کیا ۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ نومبر میں اے بے ڈویلیئرز نے سوشل میڈ یا پر بتا یا تھا کہ وہ کرپٹو ، این ایف ٹی اور میٹا ورس مارکیٹ پر ریسرچ کر رہے ہیں ،ان کا کہنا تھا کہ یہ ریسرچ بہت دلچسپ ہے ، وقت تبدیل ہو رہا ہے اور بہت سی چیزیں بھی تبدیل ہونے والی ہیں ۔

Been doing a lot of research about the Crypto, Metaverse and NFT space, & I find it incredibly interesting. Times are changing and there’s so many interesting things happening. I’m personally a big follower of @Ripple XRP and stumbled across interesting facts posted by @BCBacker pic.twitter.com/auPLcuseua