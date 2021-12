ایک اور پاکستانی کھلاڑی کا بگ بیش لیگ سے معاہدہ طے پاگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آ لائن) پاکستانی فاسٹ باؤلر محمد حسنین کا آسٹریلین ٹی 20 لیگ بگ بیش سے معاہدہ طے پاگیا۔

محمد حسنین بگ بیش میں سڈنی تھنڈرز کی نمائندگی کریں گے۔اس سے قبل متعدد پاکستانی کھلاڑیوں کا بگ بیش لیگ سے معاہد ہ طے پاچکا ہے جس میں شعیب ملک، شاداب خان، حارث رؤف، عماد وسیم اور دلبرحسین شامل ہیں۔

The @ThunderBBL's fast bowling stocks just got EVEN BETTER! ???? #BBL11 pic.twitter.com/56t0GTmDQz