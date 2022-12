آپ کا سمارٹ فون: بغل کا چور (2) آپ کا سمارٹ فون: بغل کا چور (2)

اِس موضوع پر کل شائع ہونے والا میرا کالم گویا ایک تمہیدی کالم تھا۔ میں ایک عرصے سے محسوس کرتا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں موبائل فونوں کا جو میلہ لگا ہوا ہے اِس سے ٹیکنیکل اور انٹیلی جنس سے مربوط وہ فوائد حاصل کرنا جو ترقی یافتہ ممالک ایک عرصے سے کر رہے ہیں، ہمارے نصیب میں نہیں۔ یہ ترقی یافتہ ممالک کا مقدر ہے کہ وہ سمارٹ فونوں کی اس بے لگام منڈی میں اِس کلچر سے وہ تمام مراعات حاصل کریں جن میں سے ایک ”رجیم چینج“ کہلاتی ہے!

آپ نے محسوس کیا ہو گا کہ جب 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب عمران خان کی حکومت گرائی گئی تو وہ بظاہر ایک آئینی تبدیلی تھی۔ عدم اعتماد کی تحاریک جمہوریت کا حصہ ہیں۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں لیکن جن معلومات کی بناء پر یہ تبدیلی عمل میں لائی گئی اِن میں بین الاقوامی سطح پر حاصل کی گئی انٹیلی جنس کی وہ پوشیدہ آؤٹ پٹ تھی جس کے دَر اب آہستہ آہستہ وا ہو رہے ہیں۔ 10اپریل کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے ٹیلی ویژن چینلوں پر کئی حیرت انگیز آڈیوکلپ دکھائے گئے لیکن اِن کلپس کو دیکھنے اور سننے کے بعد کیا کسی نے یہ سوال بھی پوچھا کہ یہ محیر العقول کلپس کیسے بنائے گئے اور اِن کا بنانے والا کون تھا؟ اِن سوالوں کا کوئی قطعی اور کافی وشافی جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ صرف اندازے تھے جو لگائے گئے۔ اِن میں سے زیادہ زور دار اور قابلِ اعتبار اندازہ یہی تھا کہ یہ کارگزاری کسی انٹیلی جنس ادارے کی ہے لیکن اِس کے بعد کسی بندۂ خدا نے یہ سوال نہ پوچھا کہ آخر یہ انٹیلی جنس ادارے کس طرح یہ کام کرتے ہیں، وزیراعظم ہاؤس کو کیسے بگ (Bug) کیا جاتا ہے اور اِس میں یا کسی بھی دوسری اہم عمارت میں وہ آلات کیسے نصب کئے جاتے ہیں جن سے یہ آڈیوز / ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں۔

ہمارے تجسس کی انتہا بس وہیں جا کر ختم ہو جاتی ہے کہ یہ کام یا تو ISI کا ہے یا MI کا اور یا IB کا۔۔۔ اِن اداروں کا نام سنتے ہی ہم چپ سادھ لیتے ہیں۔ یہ وتیرہ برسوں سے ہمارے ہاں جاری ہے لیکن دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے۔ اب کسی عمارت میں نقب لگا کر کوئی جاسوسی آلہ نصب کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب سے یہ موبائل فون مارکیٹ میں آیا ہے، عمارتوں کو بگ کرنے کے پرانے عمل کو خیر باد کہا جا چکا ہے۔۔۔ اب یہ سارا کام یہی موبائل فون کرتا ہے۔ جب مجھے یہ شک گزرا تھا کہ میرے سمارٹ فون کی جاسوسی کی جا رہی ہے تو میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ میں تو ایک ”حقیر سی“ مخلوق ہوں، میرا فون ہیک کرنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے۔ البتہ یہ سوال ضرور ذہن میں اُبھرا کہ وہ مخلوقات جو حقیر نہیں اور اہم ہیں اور جن کے ساتھ حکومتوں کی آمد و شد وابستہ ہے اِن کے فونوں کی جاسوسی اگر کی جاتی ہے تو وہ کیوں چپ رہتے ہیں۔ کیا اِن کو معلوم ہے کہ اِن کے ہاتھ میں یا اِن کی جیب میں یہ جو چھوٹا سا آلہء مواصلات ہے اِس کی مقدورات (Capabilities) کیا ہیں اور وہ محدودات (Vulnerabilities)کیا ہیں جو انتہائی خوفناک بھی ہو سکتی ہیں۔

آپ نے بارہا یہ تو سنا ہے کہ اعظم سواتی کی ایک انتہائی شرمناک وڈیو ان کے گھر بھیجی گئی لیکن یہ نہیں سوچا کہ اِس وڈیو کو کس نے شوٹ کیا۔ ہمارا سارا دھیان صرف اِسی نقطے تک آ کر رک گیا کہ کوئٹہ کے جس کمرے میں وہ اور اِن کی اہلیہ محترمہ آکر ٹھہری تھیں، اِس کو بگ کرکے یہ شرمناک وڈیو بنائی گئی اور پھر اِسے سواتی صاحب کے حرم میں بھیج دیا گیا۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اب اِس بگنگ کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک عرصے سے ایسا سپائی ویئر (Spyware) آ چکا ہے کہ جو آپ کے موبائل فون میں داخل ہو کر وہ وہ کام کر سکتا ہے جو کسی کے احاطہء وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔

حال ہی میں (تقریباً دو تین برس سے) اِس موضوع پر جو معلومات آ رہی ہیں اِن کا ذکر گلوبل سطح پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر کھلے بندوں ہو رہا ہے یہ بات اور ہے کہ ہم اِس طرف توجہ دینے کے موڈ میں نہیں۔ ہم آئے روز سُن رہے ہیں کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی زوجہ محترمہ کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں۔ وہ کسی انعام خان سے مکالمہ کرتی سنائی دیتی ہیں اور جیو نیوز نے تو اِس آڈیو کلپ کو برسرِ عام رکھ دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جنگ جیو گروپ کے کسی رکن نے عمران خان کے گھر میں وہ آلہء لگا رکھا تھا کہ جس سے یہ آڈیو بنا کر اِس وقت لیک کی گئی ہے جو سیاسی تناظر میں ایک نہایت اہم معاملہ ہے۔ اِس آڈیو میں توشہ خانہ کی اِس گھڑی وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے جس کی بناء پر عمران خان کو نااہل کرنے کا منصوبہ ترتیب دیا جا رہا ہے۔۔۔

قارئین سے گزارش ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر نیویارک ٹائمز اخبار کا وہ آرٹیکل پڑھ لیں جس کا عنوان ہے:

U.S strains to control spywar, but uses it

یہ آرٹیکل 16دسمبر کو پاکستان میں چھپنے والے اِس اخبار کے انٹرنیشنل ایڈیشن میں شائع ہوا ہے لیکن میں نے ایک ہفتہ قبل 10دسمبر کو اِسے انٹرنیٹ پر پڑھ لیا تھا۔ جن قارئین کو دلچسپی ہے وہ اِسے گوگل کرکے نیٹ پر دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے سطورِ بالا میں عرض کیا اِس طرح کی خبریں فارن پرنٹ میڈیا پر تین چار برسوں سے آ رہی ہیں لیکن ایک تو یہ موضوع بالکل نیا ہے اور دوسرے اِس کی ٹیکنالوجی کی تفہیم اِس قدر گنجلک اور پیچیدہ ہے کہ اِسے گویا ڈی سائفر کرکے پڑھا جائے تو دماغ میں آ سکتا ہے وگرنہ سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ میں نے ”دی نیویارک ٹائمز“ میں شائع ہونے والے جس آرٹیکل کا حوالہ دیا ہے وہ اِس اخبار کے صفحہ نمبر 9پر شائع ہوا ہے، باتصویر ہے اور آدھے سے زیادہ جہازی صفحے پر پھیلا ہوا ہے۔۔۔ اِس کے پہلے پیراگراف کا اردو ترجمہ یہ ہے:

”بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے گزشتہ برس اِس امر کا کھلے بندوں اعتراف کیا اور سٹینڈ لیا تھا کہ ایک سپائی ویئر انسانی حقوق کے علم برداروں اور صحافیوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایڈمنسٹریشن نے اِس سپائی ویئر کو بنانے والی بدنام زمانہ فرم کو بلیک لسٹ کر دیا تھا جو موبائل فونوں کو ہیک کرنے کے آلات (Tools) تیار کرتی ہے۔اِس اسرائیلی فرم کا نام این ایس او گروپ (NSO Group) ہے“۔

یہ NSO Group کیا ہے، سپائی ویئر کا مطلب کیا ہے اور یہ گروپ کون کون سے ایسے جاسوسی آلات بناتا ہے جو سمارٹ فونوں سے انتہائی ذاتی اور خفیہ تحریروں اور آوازوں کو اچک لیتے ہیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کے پاس اگر کوئی سمارٹ فون ہے تو اِس کے ذریعے کی جانی والی گفتگو ریکارڈ ہو سکتی ہے اور جب دل چاہے اِسے نکال کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اِس فون میں جو whatsapp آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے اِس کی توسط سے بھیجی اور وصول کی جانے والی تمام تحریروں اور تصویروں کو ہیک کیا جا سکتا ہے اور بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ آلات (Tools) کہ جو یہ گروپ بنا رہا ہے اِن کو کن کن ملکوں نے خرید رکھا ہے، اِن کی اقسام کیا ہیں، اِن کی قیمت کیا ہے، اِن کا سالانہ یا ماہانہ ”کرایہ“ کیا ہے اور اِس طرح کے درجنوں سوالات کے جواب آپ کو گوگل سے مل سکتے ہیں۔

اسرائیلی گروپ یہ آلات صرف حکومتوں کو فراہم کرتا ہے۔ انفرادی طور پر اِن کو فروخت کرنے کی ممانعت ہے اور یہ ممانعت اسرائیلی حکومت نے لگا رکھی ہے۔ دنیا کے بعض ممالک اِس سپائی ویئر کو خریدنے پر اِس لئے مجبور ہیں کہ اِس کی مدد سے دہشت گردوں کے زیر استعمال خفیہ سے خفیہ اور مہنگے سے مہنگے سمارٹ فونوں کے ہر آڈیو اور ویڈیو مواد کو اچک لیا جا سکتا ہے۔ یہ جاسوسی آلات اسرائیلی حکومت کی اجازت کے بغیر چونکہ فروخت نہیں کئے جا سکتے اِس لئے ایسے ممالک بھی اسرائیل سے یہ آلات خریدنے پر مجبور ہیں جن کے سفارتی تعلقات اسرائیل سے نہیں اور کسی تیسرے ملک کے توسط سے بھی اُن کی خریداری اور اُن کا استعمال ممکن نہیں۔ اِن آلات کے مشہور نام Predatorاور Pegasusہیں۔ ایک اسرائیلی ریٹائر جرنیل جو سالہا تک اِس گروپ میں کام کر رہا تھا وہ دو برس سے اسرائیل سے فرار ہوکر قبرص میں جا چکا ہے اور وہاں اِس سپائی ویئر کا ایک نیٹ ورک چلا رہا ہے۔ حال ہی میں اِسے قبرص سے نکلنا پڑا ہے اور وہ آج کل یونان میں ہے۔ اِس کا نام جنرل طل ڈیلین (Tal Dilian) ہے۔ جن ملکوں کو یہ جاسوسی آلات فروخت کئے گئے ہیں اِن میں میکسیکو، انڈیا اور سعودی عرب شامل ہیں۔ اِن کے علاوہ آرمینیا، مصر، یونان، انڈونیشیا، عمان، سربیا، کولمبیا، ویت نام، آیوری کوسٹ، فلپائن اور جرمنی شامل ہیں۔

میرا ارادہ تھا کہ اِس آرٹیکل کا اردو ترجمہ کرکے اپنے اخبار کو بغرضِ اشاعت ارسال کروں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے اس سپائی ویئر سے ”استفادہ“ نہ کیا ہو۔۔۔ اِس ٹیکنالوجی کی بدولت عمارتوں کو بگ کرنے کا جھنجھٹ ہی ختم ہو گیا ہے۔۔۔ لیکن یہ آرٹیکل ایسی مشکل پیشہ ورانہ اصطلاحات سے ”مزین“ ہے کہ جب تک اِن کی تشریح نہ کی جائے، اردو زبان کے قارئین کے لئے اِس کی تفہیم آسان نہیں ہو گی۔ اور اگر تشریحات بھی پیش کی جائیں تو اِس کی ضخامت ”کنڑول“ سے باہر نکل جائے گی۔ اِس لئے اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ جو قارئین اِس سلسلے میں دلچسپی رکھتے ہوں وہ گوگل کرکے مستفید ہوں اور آج کل ہماری سیاسیات میں اِس Spywareکا جو استعمال کیا جا رہا ہے، اِس کی کچھ خبر پائیں۔(ختم شد)