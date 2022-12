میسی نے رونالڈو کو پیچھے چھوڑتے ہوئے منفرد اعزاز اپنے نام کرلیا

بیونس آئرس (ویب ڈیسک) ارجنٹینا کے سٹار فٹبالر لیونل میسی نے گراؤنڈ میں کئی اعزاز اپنے نام کیے ہیں لیکن اب انہوں نے گراؤنڈ سے باہر بھی ایک منفرد ریکارڈ اپنے نام کرتے ہوئے اپنے حریف اور پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو سے اہم اعزاز چھین لیا۔

اتوار کو میسی نے فرانس کے خلاف سنسنی خیز مقابلے کے بعد ورلڈکپ جیتنے کا خواب پورا کرلیا جس کے بعد انہوں نے ایک پیغام کے ساتھ ٹرافی کے ہمراہ اپنی تصاویر انسٹاگرام پر پوسٹ کیں۔

میسی کی یہ پوسٹ انسٹاگرام پرکسی بھی کھلاڑی کی سب سے زیادہ لائیک کی جانے والی پوسٹ بن گئی۔میسی کی پوسٹ کو اب تک 4 کروڑ 94 لاکھ سے زائد بار صارفین کی جانب سے لائیک کیا جاچکا ہے۔

Lionel Messi's World Cup Instagram post has become the most liked post by a sportsperson, overtaking Cristiano Ronaldo's post of himself and Messi playing chess ???? pic.twitter.com/Y197GvHBqS