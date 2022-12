ایک کروڑ سے زائدا فراد کی جانب سے سی ای او ٹویٹر کا عہدہ چھوڑنے کے ووٹ کے بعد ایلون مسک نے خاموشی توڑ دی 

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) حال ہی میں ٹویٹر کو خریدنے والےا یلون مسک نے خود ہی پولنگ کرائی کہ کیا انہیں ٹویٹر کے سی ای او کا عہدہ چھوڑ دینا چاہئے جس پر 57 فیصد پر مشتمل ایک کروڑ سے زائد افراد نے رائے دی کہ جی ، انہیں خود کو اس عہدےسے الگ کر لینا چاہئے ، غیر متوقع جواب پر ایلون مسک کچھ عرصہ خاموش رہےمگر اب انہون نے یہ خاموشی توڑ دی ہے ۔

19 دسمبر کی سہ پہر کو ختم ہونے والے پول کے بعد ایلون مسک نے کئی گھنٹے تک خاموش اختیار کی اور پھر ایک ٹویٹ کے ذریعے رد عمل کا اظہار کیا ، مگر انہوں نے مجموعی رد عمل کی بجائے صرف ایک سارف کے میسج پر جواب دیا ، صارف نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ پولنگ میں صرف ماہانہ فیس ادا کرنے والے بلیو ٹک کے حامل صارفین کو ہی ووٹ ڈالنے کی اجازت ہونی چاہئے ۔؎

ایلون مسک نے اس صارف کو جواب دیتےہوئے کہا کہ یہ ایک اچھا نکتہ ہے ، ٹویٹر میں یہ تبدیلی کی جائے گی ۔

Blue subscribers should be the only ones that can vote in policy related polls. We actually have skin in the game