شاہ چارلس سوئم کی تصویر والے بینک نوٹوں کا ڈیزائن جاری

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) برطانیہ میں بادشاہ چارلس سوئم کی تصویر والے پہلے بینک نوٹ 2024 کے وسط تک گردش میں آنے والے ہیں۔ بینک آف انگلینڈ نے منگل کو کہا کہ انہوں نے پانچ، 10، 20 اور 50 پاؤنڈ کے نئے نوٹوں کی نقاب کشائی کی ہے۔ یہ نئے نوٹ سنہ 2024 کے وسط تک سرکولیشن میں لائے جائیں گے۔ ان نوٹوں پر شاہ چارلس سوئم کی تصویر ہوگی تاہم ان کے ڈیزائنوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ برطانوی شہری پہلے سے موجود آنجہانی ملکہ برطانیہ کی تصویر والے پولیمر بینک نوٹوں کو بھی استعمال کرسکیں گے۔

خیال رہے کہ 74 سالہ چارلس ستمبر میں اپنی والدہ ملکہ الزبتھ دوم کی وفات کے بعد بادشاہ بنے تھے۔ برطانیہ کی رائل منٹ کے مطابق رواں ماہ کے شروع میں شاہ چارلس سوئم کی شبیہ والے سکے پہلے ہی سرکولیشن میں آچکے ہیں۔ نئے کرنسی نوٹوں پر شاہ چارلس کی وہ تصویر استعمال کی جائے گی جو شاہی خاندان کی ملکیت پر مبنی ایک پورٹریٹ ہے اور اس تصویر کو پہلی بار سنہ 2013 میں جاری کیا گیا تھا۔

Today we unveiled the design of the King Charles III £5, £10, £20 and £50 banknotes. They are expected to enter circulation by mid-2024. You can continue to use polymer banknotes with a portrait of Queen Elizabeth II. Visit our website for more details. https://t.co/i5eqAhxrKY pic.twitter.com/BkYTZ0VopZ