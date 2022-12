2 بڑی ٹیموں کا ٹیسٹ میچ 2 روز میں ختم ہونے پر آئی سی سی نے گابا پچ کو غیر معیاری قرار دیدیا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) 2 بڑی ٹیموں کے مابین ٹیسٹ میچ صرف 2 روز میں ختم ہونے پر آئی سی سی نے بچ کو غیر معیاری قرار دیدیا ۔

کرکٹ سے متعلق ویب سائٹ "کرک انفو "کی رپورٹ کے مطابق آئی سی سی نے جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کے مابین کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچ کو ابتدائی 2روز میں ہی ختم ہونے پر پچ کو غیر معیاری قرار دیدیا ، گابا کی پچ پر پہلے ہی روز 15 کھلاڑی پویلین لوٹے جبکہ دوسرے روز 19 وکٹیں گریں جس پر آئی سی سینے گاپا کی پچ پر ایکشن لیتے ہوئے اسے غیر معیاری قرار دیا اور ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دیا ۔

