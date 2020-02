’بھارتی یوسین بلٹ‘ کا ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا، ایک اور تیز رفتار ترین شخص سامنے آگیا،یہ کون ہے اور سپیڈ کتنی ہے؟ جانئے

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھینسوں کے ساتھ کیچڑ میں دوڑنے کے مقابلے( کمبالا) میں انتہائی تیز رفتاری دکھانے والے بھارتی شہری سری نیواسا گودانے سوشل میڈیا پر دھوم مچائی ہوئی ہے۔ کیچڑ میں بھینسوں کے ساتھ100میٹر کا فاصلہ 9اعشاریہ 55سیکنڈزمیں طے کرکے جہاں دنیا کو حیران کیا وہیں لوگ اسے بھارتی یوسین بلٹ بھی کہنے لگے۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک اورکمبالا رنرنشانت شیٹھی نے نیواسا گوداکا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے اور سو میٹر کا فاصلہ 9اعشاریہ51سیکنڈزمیں طے کر کے نئے ’بھارتی یوسین بلٹ ‘ بن گئے ہیں۔

#SrinivasGowda who covered 100 metres in reportedly 9.55 seconds last week, has a competitor #Kambala runner Nishant Shetty has taken over Gowda by completing the same distance reportedly in 9.51 seconds. pic.twitter.com/9Jkl9pT7J8