پاکستان اور بھارت سے آنے والے دشمن کے خاتمے کے لیے چین نے تازہ دم بطخوں کا دستہ بارڈر پر تعینات کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )مشترکہ دشمن پاکستان اور بھارت میں تباہی مچانے کے بعد چین کی جانب بڑھنا شرو ع ہو گیا لیکن دوست ملک نے اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے بارڈر پر بطخوں کا دستہ تعینات کردیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ایوا ینگ نامی خاتون نے بتا یا کہ پاکستان اور بھارت کی جانب سے4کھرب ٹڈی دل چین کی جانب بڑھ رہے ہیں جس کے خاتمے کے لیے چین نے خصوصی طور پر تربیت یافتہ ایک لاکھ بطخیں بارڈر پر لگا دی ہیں ۔ہر ایک بطخ دن میں 400ٹڈی دل کھاتی ہے ۔

China unleashes 100,000 specially trained ‘duck troops’ to take on swarms of locusts approaching China from its border with India and Pakistan. Each duck can consume up to 400 locusts a day.

Chinese zoologists are in research of containing locust plague with genetic modification. pic.twitter.com/aXTxERdtLZ