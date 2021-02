لفظ بو لتے ہیں! لفظ بو لتے ہیں!

سولومون آئی لینڈ (Solomon Island)جو ساوتھ پیسفیک اوشین (South Pacific Ocean)کی جانب واقع ہے اس کے چھ بڑے اور900چھوٹے آئی لینڈہیں اس کا رقبہ 11,000میل پر مشتمل ہے اور اس کا کیپٹل ہونیاثا (Honiasa)کہلاتا ہے۔اس آئی لینڈ کی ایک بہت ہی منفرد اور خاص بات یہ ہے کہ آئی لینڈ درختوں سے گھِر ا ہوا ہے اور وہاں لوگوں کا روز گار زیادہ تر دو چیزوں سے وابستہ ہے ایک یہ لوگ شکار کر کے اپنا روز مرہ کا معمول چلاتے ہیں اور دوسرا یہ درختوں کو کاٹ کر اس کی لکڑیوں کو فروخت کر کے اپنے روز گار کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آئی لینڈ کے حوالے سے مشہور ہے کہ جب بھی ان لوگوں نے کسی درخت کو کاٹنا ہوتا ہے تو آئی لینڈ کے کچھ لوگ اُس درخت کے پاس جاتے ہیں اور اُس کو بُرا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں

ایک خاص قسم کا منتر پڑھ کر، اُس کو ملامت(curse)کرتے ہیں تو وہ درخت اگلے دو سے تین دنوں کے اندر اندر سو کھ جاتا ہے اور پھر اس آئی لینڈ کے لوگ اس درخت کو آسانی سے کاٹ دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے لفظوں کو استعمال کرتے ہوئے درختوں پر اُن لفظوں کا اثر ڈال سکتے ہیں، سوچئے انسان جب اپنی روز مرہ زندگی میں جن لفظوں کا استعمال کرتا ہے اُن کا کتنا اثر اُس کی شخصیت اور اُس کی زندگی پر پڑتا ہوگا۔انسان کی زندگی میں لفظوں کی ترتیب بہت اہمیت کی حامل ہے۔اس میں دو طرح کے لفظ آجاتے ہیں ایک وربل) (Verbalاور دوسرا نان وربل(Non-Verbal)،جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ایک عام انسان کو دن میں تقریباً 60ہزار کے قریب خیالات آتے ہیں۔انسان ان خیالات کو اپنے لفظوں میں پرُوتا ہے اور منہ سے بولتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا بولتے ہیں۔

دی سیکرٹ کتاب کی مصنفہ رہونڈا بائرن Rhonda Bryneاس کو لاء آف اٹریکشنLaw of Attraction کے نام سے منسوب کرتی ہیں۔ لاء آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ کائنات میں آپ ایک مقناطیس کی طرح ہیں جو لفظ آپ سوچتے اور بولتے ہیں اُس جیسی چیزیں آپ کی طرف کششAttractکرنے لگتی ہیں۔ اگر آپ خوشی کے بارے میں سوچتے اور بولتے ہیں تو کائنات آپ کے اردگردجتنی خوشی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ پیش کرنے لگتی ہے، اگر آپ خود کو تھکے ہوئے محسوس کرتے یا ڈرتے ہوئے بولتے ہیں تو آپ کے اردگرد کی جتنی ڈر والی اور تھکانے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کی طرف دوڑ ی آتی ہیں۔ جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ انسان دو طرح کی زبان بولتا ہے ایک خود سے بات کرنا ((Monologueاور دوسرا لوگوں سے بات کرنا) (People Talk، حیرانی کی بات ہے کہ انسان لوگوں سے پورے دن میں 5%ہی بات کر پاتا ہے مگر وہ خود کلامی (Self Talk) دن میں 95%کرتا ہے۔ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم دن میں جو 95%خود سے باتیں کرتے ہیں وہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں کہ ہم خود کو پیغام کیسا دیتے ہیں۔اسی طرح ہم لوگوں سے کیسی بات کرتے ہیں یا اپنے بارے میں اُن کو کیا پیغام دیتے ہیں۔محمد علی کلے (M. Ali Clay)کو کون نہیں جانتا جو کہ دنیا کے عظیم باکسروں میں شمار ہوتا ہے۔

وہ جب بھی کسی (Ring) رنگ میں جاتا توہمیشہ اونچی اونچی آواز میں بولتا I am the Greatest،I am the Champion۔ کسی نے اس سے سوال کیا کہ یہ جملے وہ کیوں بولتا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے...! محمد علی نے جواب دیا " جب وہ چمپئن نہیں بھی تھا تب بھی وہ یہ جملے بولتا تھا،ان لفظوں سے میرے جسم کے ہرحصے اور ایک ایک بال کو پتہ چل جاتا تھا کہ میں Greatہوں اور میں Champion ہوں "۔ ہمیں زندگی کی روٹین میں بہت احتیاط اور سوچ بچار کے بعد جملوں کا انتخاب کر کے اُن کو منہ سے نکالنا چاہیے۔ ہماری زبان سے نکلے ہوئے جملے ہی ہماری زندگی کو مختلف طرح کے رنگ دیتے ہیں، ہمیشہ ایسے جملے بولیے: میں آج بہت خوش ہوں،آج کا دن کتنا اچھا ہے، اللہ پاک میرے سارے کام ہمیشہ آسان کر دیتا ہے،میں ایک ایماندار انسان ہوں،میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ سچ بولوں،مجھے لوگوں کی خدمت کر کے خوشی ہوتی ہے اور میرا اللہ بھی مجھ سے خوش ہوتا ہے وغیرہ۔جیسے جملے بولیں گے اور سوچیں گے ویسے ہی کائنات کی چیزیں آپ کی طرف دوڑتی ہوئی چلی آئیں گی۔