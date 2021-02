سری لنکا کے وزیراعظم مہندا راجا پاکسے نے ٹویٹر پر عمران خان کا نام لے کر خصوصی پیغام جاری کر دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )سری لنکا کے وزیراعظم مہندا راجا پاکسے نے وزیراعظم عمران خان کے دورہ پاکستان کے حوالے سے ٹویٹر پر شاندار پیغام جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق سری لنکن وزیراعظم مہندا راجا پاکسے نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ” وزیراعظم پاکستان عمران خان اور ان کے وفد کو خوش آمدید کہنے کا نتظار میں ہیں جو آئندہ ہفتے سری لنکا کے دورے پر آ رہے ہیں ، ان کے دورے سے ہمارے تعلقات کو مزید تقویت ملے گی جبکہ مشترکہ منصوبوں کی راہ ہموار ہو گی جس سے دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ پہنچے گا ۔“

یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان 23 فروری کو دورہ سری لنکا پر روانہ ہو گئے جو کہ دو روز پر محیط ہو گیا ، اس دورے کے دوران وہ سری لنکن وزیراعظم اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے ۔

Look forward to welcoming the Prime Minister of #Pakistan @ImranKhanPTI and his delegation in #SriLanka next week. This visit will further reinforce our bilateral relationship and pave way for joint ventures that mutually benefit both our nations. https://t.co/2nm8IVaU9i