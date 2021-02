اب میں زلمی فیملی کا حصہ ہوں, پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب سے قبل "حلیمہ سلطان" کا بیان بھی آگیا

لاہور، استنبول (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ کے سیزن سکس (چھ ) کی افتتاحی تقریب سے قبل پشاور زلمی کی ایمبسڈر اور ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں حلیمہ سلطان کے کردار سے شہرت پانیوالی اداکارہ اسرا ء بلجک کا موقف بھی آگیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ اب میں زلمی فیملی کا حصہ ہوں۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ پر اپنی ایک ٹوئیٹ میں اسرابلجک نے لکھا کہ اب سے میں زلمی فیملی کا حصہ ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں آپ کے ساتھ ٹیم کی حمایت کروں گا۔

From now on, I’m a part of the Zalmi family. So proud to be supporting the team with you. ⚡️???? اب میں زلمی فیملی کا حصہ ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں آپ کے ساتھ ٹیم کی حمایت کروں گا۔.⚡️???? #ZKINGDOM #MahiraEsraHania #YellowStorm #PeshawarZalmi pic.twitter.com/iUHOz8SD5L