کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور کراچی کنگز کا پاکستانی کوہ پیما محمد علی سدپارہ کو شاندار خراج تحسین

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)افتتاحی میچ سے قبل کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور کراچی کنگز کی ٹیموں کی جانب سے پاکستانی کوہ پیما محمد علی سد پارہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔

دونوں ٹیموں نے محمد علی سدپارہ کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی جبکہ دونوں ٹیموں کے کھلاڑی میچ کے دوران سیاہ پٹیاں باندھ کر شریک ہوئے۔

???? In memory of our beloved Chairman Omar Group of Companies Mr Jamshed Omar and #AliSadpara , #QuettaGladiators and #KarachiKings observes one minute silence before the play#TheGreatestGladiator pic.twitter.com/ra2HMbZyWt