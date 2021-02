آپ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، محمد علی سدپارہ کو خراج تحسین پیش کرنے کی ویڈیو جاری

You will love in our heart Forever????

Mr Jamshed Omar #Alisadapara

pic.twitter.com/R5lFistIg2