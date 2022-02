سوئس بینکوں میں پڑے 100 ارب ڈالر کی تفصیلات سامنے آنے کو تیار، عالمی تنظیم نے تہلکہ خیز اعلان کردیا

سراجیو (ڈیلی پاکستان آن لائن) تحقیقاتی صحافیوں کی عالمی تنظیم آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پراجیکٹ (او سی سی آر پی) نے سوئس بینکوں میں پڑے 100 ارب ڈالر کی تفصیلات سامنے لانے کا اعلان کردیا۔

او سی سی آر پی کی جانب سے اس پراجیکٹ کو "سوئس سیکرٹس" کا نام دیا گیا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد 18 ہزار بینک اکاؤنٹس کی لیک ہونے والی تفصیلات سامنے لے کر آنے والے ہیں۔ یہ تفصیلات 100 ارب ڈالر سے زائد کی رقم سے متعلق ہے۔

او سی سی آر پی نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ وہ دنیا بھر کے 47 میڈیا اداروں کے ساتھ مل کر سوئس بینکوں کی پراسرار دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی تحقیقات کر رہے ہیں۔ان تحقیقات کے ذریعے جرائم پیشہ افراد، سیاستدانوں اور جاسوسوں کے فنانشل سیکرٹس کو بے نقاب کیا جائے گا۔

UPCOMING: Leaked records of 18,000 bank accounts holding assets worth $100+ billion.

OCCRP and 47 other media outlets have been working on one of the world’s largest investigations into the shadowy world of Swiss banking.

It’s called #SuisseSecrets pic.twitter.com/H5DEb81ahQ