آسٹریلین کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان ، اہم خبر آگئی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان سے قبل آسٹریلین ٹیم کے میڈیا مینجر اورٹیم مینجر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق میڈیا اور ٹیم مینجر آج اسلام آباد پہنچے ہیں۔آسٹریلین ٹیم آئندہ چند روز میں پاکستان پہنچے گی،پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 4 مارچ سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔آسٹریلین ٹیم دو دہائیوں کے بعد پاکستان کا دورہ کررہی ہے،دورہ پاکستان کے دوران آسٹریلیا ٹیسٹ،ون ڈے اور ٹی 20 میچز کھیلے گی۔

????????✈️ Media Manager and Team Manager of Australian Cricket Team have reached Islamabad. Pakistan and Australia will play first test at Pindi Cricket Stadium Rawalpindi from 4Mar. #PAKvAUS