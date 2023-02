بی ایم ڈبلیو گاڑی کے سوال پر مفتاح اسماعیل برہم، ویڈیو بھی سامنے آگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کراچی لٹریچر فیسٹیول میں سوالات کے سیشن کے دوران اپنے اوپر لگنے والے الزامات پر شدید غصے میں آ گئے اور شٹ اپ کال دیدی ۔

تفصیلات کے مطابق فیسٹویل میں موجود ایک شخص نے سوال پوچھا کہ آپ کے دور میں لگژری گاڑیاں وزرا کیلئے آتی رہیں،آپ نے کیوں نہیں روکا؟

مفتاح اسماعیل الزام لگانے پر غصے میں آگئے اور کہا کہ ”یہ کونسی بی ایم ڈبلیو کی بات کر رہے ہیں، میں نے کونسی بی ایم ڈبلیو لے لی ؟،آپ یہ الزام کس طرح کسی پر عائد کر سکتے ہیں۔ سوال کرنے والا شخص کھڑا تھا اور اس نے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جس پر مفتاح اسماعیل شدید غصے میں آ گئے اور سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں اب میں بات کروں گا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ بی ایم ڈبلیو میں نے لے لی ،میں اس ملک میں پانچ مہینے جیل میں گیا ہوں ، جبکہ مجھ پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، میں اپنی گاڑی چلاتا تھا اپنا پٹرول استعمال کرتا تھا ، آئندہ مجھے یہ بتانے کی کوشش نہ کرنا ،یہ جو آپ لوگ جھوٹے الزام لگاتے ہیں کرپشن کے ، اس کیلئے لوگوں کو جیل میں جانا پڑتاہے ، یہ مذاق نہیں ہے ، میری بہن، میری بیوی اورمیری بیٹی بیٹھ کر رو رہے تھے جب میں جیل گیا تھا ۔

ویڈیو دیکھیں:

This ladies and gentlemen is how you shut down brainwashed zombies. Take a bow @MiftahIsmail ???????? pic.twitter.com/uFyfdAYCpf