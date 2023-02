" بگ باس 16" کے فاتح  ایم سی سٹین نے مقبولیت میں شاہ رخ اورکوہلی کو پیچھے چھوڑ دیا

ممبئی(ویب ڈیسک) بھارت کے رئیلٹی شو بگ باس سیزن 16 کے فاتح الطاف نے مقبولیت میں شاہ رخ خان اور ویرات کوہلی کو پیچے چھوڑ دیا۔

انڈیا ٹائمزکے مطابق سوشل میڈیا پر راج کرنے والے بالی ووڈ کے کنگ شاہ رخ خان اور معروف کرکٹر ویرات کوہلی مقبولیت کی دوڑ میں "بگ باس 16 " کے فاتح الطاف جو ایم سی اسٹین کے نام سے پیچھے رہ گئے۔ایم سی اسٹین کی بگ باس جیتنے کے بعد شئیر کی گئی انسٹا گرام پوسٹ کو 69 لاکھ52 ہزار 351 لائیکس ملےجب کہ ایک لاکھ سینتالیس ہزار 545 افراد نے کمنٹس کیے۔ لائیکس اور کمنٹس کی یہ تعداد اس سے قبل کبھی کسی بگ باس کے فاتح کی پوسٹ پر نہیں تھی ۔

#MCStan Recent Post Got More Likes Than Virat Kohli's Recent Post ???? & few people question #MCStan???? fanbase? Welcome to the Reality.

MC STAN WINS DHH WINS pic.twitter.com/vF7AH5vVRT