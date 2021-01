شریف فیملی سنہ 2000سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی مالک ہے : اسد عمر

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ ثابت ہوچکا کہ شریف فیملی سنہ2000سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی مالک ہے۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ براڈ شیٹ معاملے پر برطانوی عدالت کے فیصلے کا حوالہ دیا۔انہوں نے کہا کہ یہ واضح ہوگیا کہ نواز شریف نے پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور عوام سے جھوٹ بولا تھا۔وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ یہ صفحہ حکومت پاکستان کا لکھا ہوا نہیں، نا ہی یہ نیب کا لکھا ہے، یہ انگلینڈ کے جج کا لکھا ہوا ہے۔

With the broadsheet award details now public in which it is stated clearly by the arbitrator that sharif family owned the avenfield apartments as far back as 2000 at least, it is conclusively established that nawaz sharif lied to the Parliament, the Supreme court & the nation