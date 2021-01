اداکارہ شرلین چوپڑا نے فلمساز ساجد خان پر جنسی ہراسگی کا سنگین الزام عائد کر دیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارت کے معروف فلمساز ساجد خان اکثر تنازعات میں گھرے رہتے ہیں اور ان پر متعدد بار جنسی ہراسگی کے الزامات لگ چکے ہیں لیکن اس مرتبہ اداکارہ ” شرلین چوپڑا “ کی جانب سے جنسی ہزاسگی کے نہایت سنگین الزامات عائد کر دیئے گئے ہیں ۔

”پنک ولا“کی رپورٹ کے مطابق 2018 میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سونالی چوپڑا ، اداکارہ ریچل وائٹ اور ایک خاتون صحافی کی جانب سے ساجد خان پر جنسی ہراسگی کے الزامات عائد کیے گئے تھے لیکن اب اداکارہ شرلین چوپڑا نے 2021 کا پہلا سکینڈل کھول دیاہے ۔اداکارہ شرلین چوپڑا نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ساجد خان نے فلم کے رول پر مشاورت کے دوران اپنے جسم کے مخصوص اعضاءکو براہ راست چھوتے رہے اور میرے سامنے عیاں کرتے ہوئے چھونے کا کہا ۔

It’s not an accusation but the disclosure of a fact.

Our phone records of the past may be checked regarding the same.

After flashing his penis, he had not only asked me to touch it & feel it but also asked me if I had ever seen a penis as well endowed as his.. https://t.co/lmjg7eMZTz