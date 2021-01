کئی ماہ سے غائب جیک ما منظر عام پر آ گئے

بیجنگ (ویب ڈیسک) دنیا کی معروف آن لائن ای کامرس کمپنی علی بابا کے سابق چیک ایگزیکٹو اور شریک بانی گزشتہ برس اکتوبر کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئے ہیں۔

جیک ما نے 2018 میں علی بابا کو خیر باد کہنے کا فیصلہ کیا تھا اور انہیں گزشتہ برس اکتوبر میں آخری بار ایک کانفرنس کے دوران چین کے سرکاری ریگولیٹرز پر تنقید کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا جس کے بعد سے وہ منظر عام سے غائب تھے۔

اب چین کے سرکاری میڈیا کی جانب سے جیک ما ین کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انگریزی کے استاد سے بزنس ٹائیکون بننے والے سابق چیف ایگزیکٹو علی بابا نے دیہی علاقوں میں ٹیچرز کے حوالے سے ایک سوشل ویلفیئر پروگرام میں آن لائن شرکت کی۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیک ما چینی زبان میں کچھ کہہ رہے ہیں۔

Jack Ma Yun, the English teacher turned entrepreneur and former executive chairman of #Alibaba, showed up at a rural teacher-themed social welfare event via video link on Wed, his first public appearance since Alibaba came under tougher regulatory scrutiny.https://t.co/VXywPHEeyv pic.twitter.com/DKCXhASIhu