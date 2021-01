امریکی صدر اوول آفس پہنچ گئے

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)حلف اٹھانے کے بعد وقت ضائع کیے بغیر امریکی صدر اہم امور کی انجام دہی کے لئے اوول آفس پہنچ گئے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں جوبائیڈن کا کہنا تھا کہ جن مشکلات کا ہمیں سامنا ہے ان پر قابو پانے کے لئے ضائع کرنے کو کوئی وقت نہیں ہے،امریکی شہریوں کو فوری ریلیف اور بولڈ ایکشنز کے لئے میں سیدھا اوول آفس جارہا ہوں۔

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.