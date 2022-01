جرمن پاکستان فورم کے زیراہتمام سالانہ اجلاس،تعلقات کو فروغ دینے کا عزم جرمن پاکستان فورم کے زیراہتمام سالانہ اجلاس،تعلقات کو فروغ دینے کا عزم

بہاول پور(بیورورپورٹ)جرمن پاکستان فورم کے زیرِ اہتمام سالانہ اجلاس منعقد ہوا جس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ پاک جرمن تعلقات کو فروغ دینے کے لیے بھر پور طریقے سے جاری سرگرمیوں کو فروغ دیا (بقیہ نمبر49صفحہ7پر)

جائے گا۔حالیہ دنوں میں جرمن پاکستان فورم کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ یہ اجلاس جرمن ایمبیسی برلن میں منعقد ہونا تھا لیکن کورونا کی مجموعی صورتحال اور تمام ممبران کی صحت کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے بورڈ اراکین نے آن لائن اجلاس کا اہتمام کیا۔جس میں بڑی تعداد میں بورڈ اراکین اور ممبران نے شرکت کی۔فورم کے صدر پروفیسر ڈاکٹر مشائل جانسن نے اجلاس کا آغاز کیا۔پاکستانی سفارتخانے کے اہلکار نے سفیرِ پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ پیغام میں سفیرِ پاکستان کا کہنا تھا کہ فورم پاک جرمن تعلقات کو مضبوط بنانے میں اپنا بھر پور کردار ادا کر رہا ہے اور سفارتخانے کی جانب سے فورم کو ہرممکن مدد فراہم کی جائے گی۔خزانچی علی اصغر نے سالانہ فنانس رپورٹ پیش کی۔ پروفیسر ڈاکٹر جانسن نے سال 2021 کے دوران فورم کی مختلف سرگرمیوں بارے رپورٹ پیش کی۔ انکا کہنا تھا کہ فورم نے کامیابی سے دو میٹنی ٹاکس کا اہتمام کیا۔ پہلے سیشن کا عنوان تھا Emerging Geostrategic Dynamics and Implications for Pakistan and South Asiaجس میں پاکستان سے ایمبیسیڈر ریٹائرڈ اعزاز چوہدری جو کہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹیجک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جنرل ہیں بطور اسپیکرشرکت کی اور دونوں ممالک سے بڑی تعداد میں مختلف شعبہ جات سے لوگوں نے شرکت کی۔دوسرے سیشن کا عنوان تھا German and Pakistan 70 Years of Diplomatic Relations. The Status Quo and the View Aheadجس میں پاکستان سے جرمن سفیر برنہارڈ شلاگ ہیک نے تفصیل سے پاک جرمن تعلقات بارے روشنی ڈالی، جرمن حکومت کی جانب سے پا کستان میں مختلف منصوبوں بارے آگاہی دی اور دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں گہرے عزم کا اظہار کیا۔کامیاب میٹنی ٹاکس کی تعریف کرتے ہوئے، ڈاکٹر زِنگل نے ایسے موضوعات کو شامل کرنے کی تجویز پیش کی جو پاکستانی اور جرمن سامعین دونوں کی دلچسپی کا باعث رکھتے ہیں، بالخصوص پاکستان سے تعلق رکھنے والی دوسری اور تیسری نسل کو درپیش مسائل بارے بات چیت کرنا شامل ہے۔ انہوں نے آئندہ آن لائن سیشنز میں ڈی پی ایف ممبران کی جانب سے پاکستان میں شروع کیے گئے پراجیکٹس کو متعارف کرانے کی تجویز دی جسے تمام ممبران نے سراہا۔ پاکستان ہِلفے ای فاو نامی تنظیم کے نمائندے نے پاکستان میں رفاح عامہ جن میں میڈیکل کیمپس بشمول چھوٹے بچوں کے لیے ناک کان گلے کے امراض کے لیے فری میڈیکل چیک اپ جیسے پراجیکٹس بارے حاضرین کو آگاہ کیا۔نائب صدر عمران مہر نے جرمن پاکستان فورم میں اپنے دس سالہ سفر کی عکاسی کرتے ہوئے بتایا کہ فورم سرگرمیوں میں وقت کیساتھ اضافہ ہوا ہے۔ ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پرفورم کی سرگرمیوں کونمایوں انداز میں اجاگر کیا گیا ہے۔ انکا مزید کہنا تھا کہ ہمیں معاشرے میں حقیقی تبدیلی لانے کے لیے منظم کوششیں کرنی چاہئیں تاکہ عام عوام جلد اور بہتر انداز میں ویلفیئر پراجیکٹس سے مستفید ہو سکیں۔ڈی پی ایف نے اس سال سوفا ٹاکس کے نام سے ایک نئی آن لائن سیریز متعارف کروائی۔ اس کا مقصد ایسے جرمن اسپیکرز کو غیر رسمی ڈائیلاگ میں شرکت کے لیے مدعو کرنا جن کی پاکستان کے حوالے سے کسی نہ کسی وجہ سے وابستگی رہی ہو۔ پہلے سوفا ٹاک میں ان جرمن اسپیکرز کو دعوت دی گئی جو پاکستان میں تعلیم حاصل کر چکے یا کام کر چکے ہوں۔ ایزبتھ لپرٹ اور بورڈ ممبران نے مستقبل میں مختلف موضوعات پر سوفا ٹاکس سیشنز پر کام کرنے کا اعادہ کیا۔ فورم ممبر خواجہ سعید نے جرمن یونیورسٹیوں میں پاکستانی طلباء تنظیموں کو شامل کرنے اور ڈی پی ایف پلیٹ فارم کے ذریعے ان کے مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کرنے بارے تجویز پیش کی۔نائب صدر سوریا لیپرٹ نے نوجوان نسل تک رسائی کی ضرورت پر زور دیا اور جرمن اور پاکستانی اور یونیورسٹیوں کو جوڑنے باریایک پروجیکٹ شروع کرنے کی تجویز دی۔ نائب صدر عمران مہرجو کہ پاکستانی یونیورسٹیز میں کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اس کاوش کو سراہا اور اپنے بھر پور تعاون کا یقین دلایا۔ دونوں نائب صدور سوریا لپرٹ اور عمران مہر اس پروجیکٹ بارے بورڈ ممبران کو اعتماد میں لیں گے۔ صدر پروفیسر ڈاکٹر مشائل یانسن نے 2022سرگرمیوں بارے حاضرین کو آگاہی دی۔ فورم دو حصوں پر مشتمل سلک روڈ ٹو لینڈ اینڈ سی اورسلک روڈ، چائنا اور برلن ایونٹ میں شرکت کرے گا، اسکے علاوہ گندھارا تہذیب پر کانفرنس کے انعقاد اور وادی سندھ کی دریافت کی صد سالہ تقریبات میں شرکت کرے گا۔ جرمن پاکستان روٹری کلب کیساتھ ملکر موہنجو داڑو کھنڈرات میں ایک گائیڈڈ ٹور بھی 2022 کے شیڈول میں شامل ہے۔تنظیمی ڈھانچہ جاتی اصلاحات کا اعلان کرتے ہوئے، پروفیسر جانسن نے شرکاء کو بتایا کہ فورم ثقافت، سائنس، ہیومینیٹیز اور سیاست جیسے شعبہ جات کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل دے گا۔اپنے اختتامی کلمات میں پروفیسر جانسن نے امید ظاہر کی کہ فورم ممبران کی کوششیں دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کے ذریعے حاصل کیے جانے والے نظریات، خوابوں اور حقیقتوں کو فروغ دینے میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ انہون نے اس بات پر زور دیا کہ ممبران مزید نئے ممبران کو فورم میں شمولیت کی دعوت دیں۔ پروفیسر جانسن نے آخر میں تمام ممبران، شرکاء اور سفارتخانے سے ہیڈ آف چانسری کامران دھنگل اور پریس کونسلر حنا ملک کا شکریہ ادا کرتے سب کی صحت کے لیے دعا کی اور امید ظاہر کی کہ کورونا کے بعد جلد ہم سب نارمل طریقے سے اپنے معاملات سر انجام دے سکیں گے۔

