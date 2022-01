دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ٹیسٹ ٹیم آف دی ایئر کا اعلان کردیا ہے۔ٹیسٹ ٹیم میں تین پاکستانی کھلاڑی شامل ہیں۔

ّآئی سی سی نے ٹیسٹ ٹیم کے کپتان کے طور پر کین ولیمسن کو منتخب کیا ہے۔ دیگر کھلاڑیوں میں کرونا رتنے، روہت شرما، مارنس لبھوشین،جوئے روٹ، کین ولیمسن، فواد عالم، رشبا پنت، روی چندرا ایشون، کائل جیمسن، شاہین شاہ آفریدی اور حسن علی شامل ہیں۔

