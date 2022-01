آئی سی سی نے ٹیسٹ ٹیموں کی نئی رینکنگ جاری کردی، پاکستان کس نمبر پر پہنچ گیا؟  آپ بھی جانیے

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل(آئی سی سی ) نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کردی ہے۔

نئی رینکنگ کے مطابق آسڑیلیا کی ٹیم پہلے، نیوزی لینڈ دوسرے، بھارت تیسرے، انگلینڈ چوتھے، جنوبی افریقہ پانچویں، پاکستان چھٹے،سری لنکا ساتویں، ویسٹ انڈیز آٹھویں،بنگلہ دیش نویں جبکہ زمبابوے دسویں نمبر پر موجود ہے۔

Australia are the No. 1 Test team in the world again ???????? ????