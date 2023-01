کھلاڑیوں اور کوچز کی سفارشیں لانے والوں کو نجم سیٹھی نے آڑے ہاتھوں لے لیا، واضح اعلان کر دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نجم سیٹھی نے کھلاڑیوں اور کوچز کی سفارشیں لانے والوں کو تگڑا پیغام جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق ٹویٹر پر جاری پیغام میں نجم سیٹھی کا کہناتھا کہ ”میں دوستوں اور ادارے کے سینئر افراد سے یہ گزارش کرنا چاہتاہوں کہ وہ کسی بھی کوچ یا کھلاڑی وغیرہ کی سفارش مت لے کر آئیں یا کسی کسی غیر مستحق شخص کو نوکری دینے یا سہولت دینے کی سفارش بھی مت کریں ، پاکستان کرکٹ بورڈ دنیا کی اعلیٰ پیشہ وارانہ تنظیموں سے مقابلہ کرتا ہے اور ناکارہ ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا ۔“

2) I am also requesting friends and high-ups not to do sifarish for selection of any player or coach, etc, or to give employment or facilitation to any undeserving person. PCB competes with top professional organisations in the world and cannot afford to be inefficient.