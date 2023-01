بابر اعظم کے خلاف مہم کا آغاز کرنے والے ٹوئٹر صارف ڈاکٹر نیمویاد یو نے معافی مانگ لی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے خلاف ویڈیوز اور ٹوئٹس کے ذریعے مہم کا آغاز کرنے والے ٹوئٹر صارف ڈاکٹر نیمویادیو نے معافی مانگ لی۔بابر اعظم کے خلاف چلنے والی خبر جھوٹی تھی جس کا آغاز مذاقاً ایک پیروڈی اکاؤنٹ سے بذریعہ ٹوئٹ کیا گیا تاہم اب ڈاکٹر نیمو یادیو نے بابراعظم سے معافی مانگ لی۔ پیروڈی اکاؤنٹ کے مطابق بابر کے خلاف ٹوئٹس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ کس طرح ایک غلط معلومات تسلیم شدہ حقیقت میں تبدیل ہوسکتی ہے۔

I am sorry @babarazam258, I have deleted that post on the request of an Indian cricketer in DM

Peace ☮️