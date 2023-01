میسی ،رونالڈو سب بھول جائیں ، پاکستانی فٹبالر ماریہ خان نے سعودی عرب کے خلاف حیران کن گول کردیا، میچ ایک ایک سے برابر

ریاض(ڈیلی پاکستان آن لائن)سعودی عرب میں کھیلے جانے والے چار قومی خواتین فٹبال ٹورنامنٹ کے فائنل میں پاکستان کی ماریہ خان نے بہت ہی شاندار گول کر کے سعودی عرب کے خلاف میچ ڈرا کرا دیا۔

سعودی عرب کے شہر الخوبر میں ہونے والے میچ میں سعودی خواتین ٹیم نے میچ کے پہلے ہاف میں ایک گول کر کے برتری حاصل کی جسے میچ کے 65 ویں منٹ میں ماریہ خان نے بہت ہی شاندار گول کر کے برابر کردیا۔میچ کے 65 ویں منٹ میں فری کک کے موقع پر پاکستانی کھلاڑی ماریہ خان کے پاس کا انتظار کرتے رہے لیکن انہوں نے کافی دور سے خود ہی بال کو جال میں پہنچانے کا فیصلہ کیا۔

اس موقع پر ماریہ خان سمیت دیگر کھلاڑیوں نے بھرپور خوشی کا اظہار کیا جبکہ اسٹیڈیم میں موجود لوگوں نے بھی ان کے لیے کھڑے ہوکر تالیاں بجائیں۔میچ کا اختتام ایک ایک گول کی برابری پر ہوا جس کے بعد 7 پوائنٹس ہونے کے باعث سعودی ٹیم کو چیمپئن قرار دیا گیا جبکہ پاکستان نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔

Grand daughter of Hashim Khan and wont do wonders? Maria Jamila Khan for you!!! ???????????????????????? pic.twitter.com/PBy6lmC6zP